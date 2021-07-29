Я разочарована. Свитолина прокомментировала поражение в полуфинале Олимпиады-2020

Элина Свитолина разочарована поражением в полуфинальном матче на Олимпиаде-2020 / Фото: REUTERS

Первая ракетка Украины Элина Свитолина эмоционально прокомментировала свое поражение от Маркеты Вондроушовой из Чехии в полуфинале олимпийского турнира, сообщает itftennis.com.

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Элина Свитолина в полуфинале Олимпиады / Фото: Reuters

"Это потрясающее чувство, что я смогу представить свою страну в матче за "бронзу", но сегодня я действительно разочарована. Я старалась изо всех сил, ожидала, что пройду дальше. К сожалению, есть и другие игроки, которые играют хорошо. Это чрезвычайно тяжело, и выиграть сегодня не получилось. Маркета играла очень хорошо, показала очень достойную игру, а я сегодня не смогла найти свой лучший теннис, и все в итоге сложилось воедино в пользу соперницы" – сказала Элина Свитолина.

Элина Свитолина стартовала в Токио с победы / Фото: Reuters

Свитолина во второй раз играет на Олимпийских играх. В 2016 году в Рио-де-Жанейро она дошла до четвертьфинала, где уступила Петре Квитовой. На Олимпиаде-2020 одесситка впервые в истории вышла в полуфинал теннисного турнира, где проиграла со счетом 3:6, 1:6 чешской спортсменке.

Элина Свитолина и Маркета Вондроушова / Фото: Reuters

31 июля лучшая теннисистка Украины поспорит за бронзовую медаль с Еленой Рыбакиной из Казахстана.

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