21 серпня 17:00 Про матч
Верес 1
Минай 0
21 серпня 19:30 Відео
Чорноморець 0
Шахтар 3
21 серпня 19:30 Відео
Дніпро-1 2
Рух 0
22 серпня 17:00
Маріуполь --
Зоря --
22 серпня 19:30
Колос --
Олександрія --
22 серпня 21:30
Динамо --
Десна --
23 серпня 19:30
Львів --
Інгулець --
27 серпня 19:30
Чорноморець --
Олександрія --
28 серпня 14:00
Інгулець --
Маріуполь --
28 серпня 17:00
Металіст 1925 --
Дніпро-1 --
28 серпня 19:30
Динамо --
Колос --
29 серпня 14:00
Десна --
Верес --
29 серпня 17:00
Минай --
Шахтар --
29 серпня 19:30
Зоря --
Ворскла --
29 серпня 19:30
Рух --
Львів --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Інші новину спорту

Я відмовляюся від українського громадянства! Гучна заява Баюл

Андрій Трофімов
22 серпня, 09:50
Перша олімпійська чемпіонка в незалежній Україні фігуристка Оксана Баюл вирішила більше нічого нікому не доводити і відмовитися від українського паспорта

Баюл виграла Олімпійські ігри 1994 року

"Я це роблю. Я так схвильована. Пора. Я більше нічого нікому не доводжу. Ні так ні. Головою в бортик без мене. Згідно українського законодавства, якщо громадянин України набуває громадянство іншої держави, така особа, як і раніше визнається громадянином України лише в правовідносинах. Я відмовляюся від українського громадянства", – написала Баюл в Instagram.

Перед цим спортсменка скаржилася, що її не запросили до Києва на святкування Дня незалежності.

Оксана Баюл – перша олімпійська чемпіонка незалежної України. Вона виграла золоту медаль на Олімпіаді-1994 року в Ліллехаммері.

Раніше ми писали, що Баюл розгромила ідею провести Олімпіаду в Україні: Хто буде працювати? Всі тренери в Росії.

Знаменита фігуристка заявляла, що "Україні треба дружити з Росією", а тепер дивується, що не отримала запрошення до Києва від президента країни.

Реклама