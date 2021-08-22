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Я отказываюсь от украинского гражданства! Громкое заявление Баюл

Андрей Трофимов
22 августа, 09:50
Первая олимпийская чемпионка в независимой Украине фигуристка Оксана Баюл решила больше ничего никому не доказывать и отказаться от украинского паспорта

Баюл выиграла Олимпийские игры 1994 года

"Я это делаю. Я так взволнована. Пора. Я больше ничего никому не доказываю. Нет так нет. Головой в бортик без меня. Согласно украинскому законодательству, если гражданин Украины приобретает гражданство другого государства, такое лицо по-прежнему признается гражданином Украины только в правоотношениях. Я отказываюсь от украинского гражданства", – написала Баюл в Instagram.

Перед этим спортсменка жаловалась, что ее не пригласили в Киев на празднование Дня независимости.

Оксана Баюл – первая олимпийская чемпионка независимой Украины. Она выиграла золотую медаль на Олимпиаде-1994 в Лиллехаммере.

Ранее мы писали, что Баюл разгромила идею провести Олимпиаду в Украине: Кто будет работать? Все тренеры в России.

Знаменитая фигуристка заявляла, что "Украине надо дружить с Россией", а теперь удивляется, что не получила приглашения в Киев от президента страны.

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