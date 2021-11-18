19 листопада 19:30
Чорноморець --
Динамо --
20 листопада 14:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 17:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Олександрія --
21 листопада 14:00
Минай --
Інгулець --
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
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Я нікого не зраджував! Зірка збірної України пояснив зміну громадянства

Олег Люлька
18 листопада, 12:25
У складі молодіжної збірної України Георгій Цитаїшвілі став чемпіоном світу 2019-го, але цього року півзахисник перебрався до лав національної команди Грузії

Георгій Цітаішвілі у формі збірної Грузії / Фото: Facebook

Півзахисник Динамо Георгій Цитаїшвілі, який виступає в оренді за Чорноморець, не вважає зрадою свою відмову від збірної України та перехід під прапор збірної Грузії

"Це не означає, що я зрадив якусь країну. Я нікого не зраджував. Я грузин. А громадянство України свого часу прийняв, щоб грати за Динамо, бо в ДЮФK не можна грати легіонерам".

"Мій дідусь хотів, щоб я грав за збірну Грузії. Коли його не стало, я остаточно вирішив, що присвячу це йому", – сказав Цитаїшвілі каналу МУХА.

Георгій Цитаїшвілі / Фото: AFP

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Цитаїшвілі, якому нині 21, дебютував у збірній Грузії у вересні. На своєму полі грузини програли команді Косова 0:1.

Георгій Цітаішвілі / Фото: Instagram

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