Я никого не предавал! Звезда сборной Украины объяснил смену гражданства

Георгий Цитаишвили в форме сборной Грузии / Фото: Facebook

Полузащитник Динамо Георгий Цитаишвили, выступающий в аренде за Черноморец, не считает предательством свой отказ от сборной Украины и переход под знамена сборной Грузии.

"Это не значит, что я предал какую-то страну. Я никого не предавал. Я изначально грузин. А гражданство Украины в свое время принял, чтобы играть за Динамо, потому как в ДЮФЛ нельзя играть легионерам".

"Мой дедушка хотел, чтобы я играл за сборную Грузии. Когда его не стало, я принял окончательное решение, что посвящу это ему", – сказал Цитаишвили каналу МУХА.

Георгий Цитаишвили / Фото: AFP

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Цитаишвили, которому сейчас 21, дебютировал в сборной Грузии в сентябре. На своем поле грузины проиграли команде Косово 0:1.

Георгий Цитаишвили / Фото: Instagram

Ранее мы писали, что конкурент Беленюка променял сборную Украины на Болгарию.