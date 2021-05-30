Український чемпіон світу з футболу перейшов до збірної Грузії

20-річний півзахисник Динамо Георгій Цитаїшвілі отримав паспорт Грузії і буде виступати за збірну цієї країни – такою була воля його дідуся

Георгій Цитаїшвілі у формі збірної Грузії / Фото: Facebook

Федерація Футболу Грузії у себе в Facebook оголосила про те, що півзахисник київського Динамо Георгій Цитаїшвілі отримав грузинське громадянство. 20-річний вінгер вже одягнув форму грузинської збірної, в якій надалі виступатиме на рівні національних команд.

Раніше повідомлялося, що рішення Цитаїшвілі виступати за збірну Грузії пов'язане з сімейними обставинами. Це було бажання покійного дідуся півзахисника, про яке гравець недавно дізнався на похоронах від родичів.

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Відзначимо, що до цього Цитаїшвілі виступав за молодіжні збірні України різних вікових категорій. Зокрема, в складі української команди U-20 Георгій в 2019-му став чемпіоном світу, забивши в фіналі шикарний гол у ворота корейців.