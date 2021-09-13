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Я не збираюся шантажувати! Верняев "дав задню" після погроз про зміну громадянства

Андрій Трофімов
13 вересня, 23:10
Олімпійський чемпіон з художньої гімнастики Олег Верняєв виступив з новою заявою. Він відхрестився від загроз змінити українське громадянство

Олег Верняєв не робив зав про зміну громадянства / Фото: AFP

Днями в Мережі з'явилася заява Верняєва, де він пригрозив змінити громадянство. Слова спортсмена розтиражували багато видань, тому йому довелося пояснювати.

"В зв’язку з останніми новинами, хотів би внести корективи у заголовках наших ЗМІ.
Як завжди, з моїх слів донесли не всю інформацію яку я казав, тому зараз в декількох реченнях висловлю свою думку.

По-перше, я народився в Україні, в моєму рідному місті Донецьк і На Олімпійських Іграх в Ріо 2016 року, я підіймав стяг своєї країни

Я не збираюсь шантажувати когось своїм переходом до іншої держави і навіть не думав над цим, тим паче, з моєю ситуацією з відстороненням", – написав Верняєв в Instagram.

Хоча раніше він зробив однозначну заяву:

"Буде ультиматум: або я готуюся по повному карт-бланшу, мені готують всі умови, які потрібні, і прибирають всіх тих людей, які мені заважають. Або ж відпускайте мене і я йду туди, де мені буде зручно працювати", – наводить слова Верняєва Суспільне.

Також гімнаст висловив надію, що незабаром вирішиться його ситуація з дискваліфікацією через допінг і на Олімпіаді-2024 він зможе поборотися за медаль для України.

"Я надіюсь, що моя ситуація з дискваліфікацією вирішиться і я зможу повернутись у тренувальний зал і плечем к плечу з нашим тренерським штабом та молодими, перспективним хлопцями у збірній – підготуватись до Олімпійських Ігор у Парижі 2024, повернувши ті традиції в спортивній гімнастиці, коли ми жодного разу не повертались з Олімпійских Ігор без медалей", – додав Олег.

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