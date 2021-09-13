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25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
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Я не собираюсь шантажировать! Верняев "дал заднюю" после угроз о смене гражданства

Андрей Трофимов
13 сентября, 23:10
Олимпийский чемпион по художественной гимнастке Олег Верняев выступил с новым заявлением. Он открестился от угроз сменить украинское гражданство

Олег Верняев не делал заявлений о смене гражданства / Фото: AFP

На днях в Сети появилось заявление Верняева, где он пригрозил сменить гражданство. Слова спортсмена растиражировали многие издания, поэтому ему пришлось объясняться.

"В связи с последними новостями, хотел бы внести коррективы в заголовках наших СМИ. Как всегда, с моих слов донесли не всю информацию, которую я говорил, поэтому сейчас в нескольких предложениях выскажу свое мнение.

Во-первых, я родился в Украине, в моем родном городе Донецк и на Олимпийских Играх в Рио 2016 года, я поднимал знамя своей страны.

Я не собираюсь шантажировать кого-то своим переходом в другое государство и даже не думал об этом, тем более, с моей ситуацией с отстранением", – написал Верняев в Instagram.

Хотя ранее он сделал однозначное заявление:

"Будет ультиматум: или я готовлюсь по полному карт-бланшу, мне готовят все условия, которые нужны, и убирают всех тех людей, которые мне мешают. Или же отпускайте меня и я ухожу туда, где мне будет удобно работать", – приводит слова Верняева Суспільне.

Также гимнаст выразил надежду, что вскоре решится его ситуация с дисквалификацией из-за допинга и на Олимпиаде-2024 он сможет побороться за медаль для Украины.

"Я надеюсь, что моя ситуация с дисквалификацией решится и я смогу вернуться в тренировочный зал и плечом к плечу с нашим тренерским штабом и молодыми, перспективным ребятами в сборной – подготовиться к Олимпийским Играм в Париже 2024, вернув те традиции в спортивной гимнастике, когда мы ни разу не возвращаться с Олимпийских Игр без медалей", – добавил Олег.

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