"Я матом злюся, а у неї кров тече по руці": Тренер – про героїчну бронзу Лузан

Людмила Лузан і її тренер / Фото: Reuters, Федерація каное України
Тільки фотофініш визначив – Людмила Лузан здобула бронзу в спринтерській дисципліні на каное-одиночці.
Ця нагорода красуні з Івано-Франківська дозволила Україні в Токіо за кількістю медалей переплюнути показник Ріо-2016 і неймовірно порадувала тренера спортсменки – Миколу Мацапуру.
"Люда була в найгірших умовах серед усіх призерів. Американка на четвертій дорожці йшла, канадка – на другій, Люда – на п'ятій. Це найсильніший зустрічний вітер, вона маленька, худенька – і посіла третю сходинку. Це вчинок героя".
Людмила Лузан – з "бронзою" Ігор-2020 / Фото: Reuters
"Я почав працювати у веслуванні тренером в 1980 році. І за весь цей час Людмила, напевно, перша моя спортсменка, одержима водою".
Людмила Лузан – бронзова призерка Ігор у Токіо / Фото: Reuters
"Люда сьогодні – це зібрані воєдино працьовитість, віддача, впевненість у собі і віра в тренера. Вона не цурається жодної роботи, яку б я їй не дав. Бувало навіть таке, що просто злюся, майже матом, а вона підходить із мокрими, закривавленими долонями – кров тече по руці – і каже: "Миколо Івановичу, я все зробила, як ви просили", – наводить слова Мацапури UA:Перший.
Людмила Лузан показала, на які жертви йде ради перемог / Фото: Instagram
Відзначимо, що на одній медалі Ігор-2020 Людмила Лузан зупинятися не має наміру. Вона збирається виграти "золото" Токіо на дистанції 500 метрів в каное-двійці в дуеті з Анастасією Четвериковою. Боротьбу за нагороди в цій дисципліні дівчата почнуть вже в п'ятницю, 6 серпня.
Усе найважливіше про Олімпіаду-2020 у Токіо – на сайті "Сьогодні":
Новини на цю ж тему:Сьогодні без "золота": Анжеліка Терлюга програла у фіналі Олімпіади в Токіо Терлюга в драматичній сутичці завоювала путівку до фіналу Олімпіади-2020 Україна з найкращим результатом сезону залишилася без фіналу естафети в Токіо Дівчина найкращого боксера України: фото нареченої Хижняка