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Олімпіада 2020 в Токіо

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Хто не вірив? Україна переплюнула Ріо-2016 за медалями

Олег Люлька Олег Люлька
5 серпня, 12:41
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На попередніх Іграх у Бразилії у нашої збірної назбиралося 11 медалей, в Токіо-2020 – уже 13, тільки поки незрозуміло, якою буде нагорода Хижняка – золотою чи срібною
Чебан із "золотом" Ріо і Беленюк із "золотом" Токіо
Чебан із "золотом" Ріо і Беленюк із "золотом" Токіо / Фото: Reuters, AFP

На Олімпіаді-2016 у Ріо українські спортсмени здобули 11 медалей – 2 золоті, 5 срібних і 4 бронзові.

У Токіо-2020 після "бронзи" Людмили Лузан в каное у нас стало 12 нагород, але фактично їх уже 13.

Людмила Лузан з "бронзою" Ігор у Токіо
Людмила Лузан з "бронзою" Ігор у Токіо / Фото: Getty Images

Офіційний залік Олімпіади в Токіо не враховує медаль нашого боксера Олександра Хижняка, яка вже нікуди від нього не дінеться. Питання тільки, буде вона золотою чи срібною.

Нагадаємо, сьогодні Хижняк на нервах здолав філіппінця Еуміра Марсяля і 7 серпня в фіналі битиметься з бразильцем Соузою.

Олександр Хижняк
Олександр Хижняк / Фото: Reuters

В тренді

Отже, Україна за кількістю нагород вже перевершила показник Ріо-2016.

Залишилося тепер переплюнути Ріо 2016 не лише за кількістю медалей, але й за якістю.

Юрій Чебан із "золотом" Ріо-2016
Юрій Чебан із "золотом" Ріо-2016 / Фото: AFP

МЕДАЛІ ТОКІО БЕЗ УРАХУВАННЯ ХИЖНЯКА

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Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
33
24
16
73
2
flag США СШАUS
27
34
25
86
3
flag Японія ЯпоніяJP
21
8
14
43
4
flag Австралія АвстраліяAU
17
4
18
39
5
flag Велика Британія Велика БританіяGB
16
18
16
50
6
flag ОКР ОКРROC
15
21
19
55
7
flag Німеччина НімеччинаDE
9
9
16
34
8
flag Італія ІталіяIT
7
10
17
34
9
flag Нідерланди НідерландиNL
7
8
9
24
10
flag Нова Зеландія Нова ЗеландіяNZ
7
6
6
19
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