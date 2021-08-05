Хто не вірив? Україна переплюнула Ріо-2016 за медалями

На Олімпіаді-2016 у Ріо українські спортсмени здобули 11 медалей – 2 золоті, 5 срібних і 4 бронзові.
У Токіо-2020 після "бронзи" Людмили Лузан в каное у нас стало 12 нагород, але фактично їх уже 13.
Офіційний залік Олімпіади в Токіо не враховує медаль нашого боксера Олександра Хижняка, яка вже нікуди від нього не дінеться. Питання тільки, буде вона золотою чи срібною.
Нагадаємо, сьогодні Хижняк на нервах здолав філіппінця Еуміра Марсяля і 7 серпня в фіналі битиметься з бразильцем Соузою.
Отже, Україна за кількістю нагород вже перевершила показник Ріо-2016.
Залишилося тепер переплюнути Ріо 2016 не лише за кількістю медалей, але й за якістю.
МЕДАЛІ ТОКІО БЕЗ УРАХУВАННЯ ХИЖНЯКА
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