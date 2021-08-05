Бронза на фотофініші! Каноїстка Лузан принесла Україні дванадцяту медаль Олімпіади

Людмила Лузан - з "бронзою" Ігор-2020 / Фото: Reuters
У вирішальному заїзді в спринті на каное-одиночці Людмила Лузан невдало стартувала, але потім додала і в підсумку на фотофініші вирвала "бронзу" у польської спортсменки Дороти Боровської, яку випередила на вісім сотих секунди!
Перемогла ж тут американка Невін Гаррісон, друга – канадка Лоуренс Вінсент-Лапуан
Веслування на каное-одиночці, 200 м. Жінки
- 1. Невін Гаррісон (США) – 45,932
- 2. Лоуренс Вінсент-Лапуан (Канада) – 46,786
- 3. Людмила Лузан (Україна) – 47,034
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