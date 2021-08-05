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Олімпіада 2020 в Токіо

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Мамо, я це зробила! Перші слова Лузан після бронзи Олімпіади

Олег Люлька Олег Люлька
5 серпня, 07:31
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24-річна красуня з Івано-Франківська Людмила Лузан емоційно прокоментувала бронзову медаль, здобуту в олімпійському спринті в Токіо на каное-одиночці
Людмила Лузан - бронзова призерка Ігор у Токіо
Людмила Лузан - бронзова призерка Ігор у Токіо / Фото: Reuters

Людмила не вірить, що у неї – медаль. Але це факт! Сьогодні українська каноїстка Лузан вирвала "бронзу" Олімпіади, на спринтерській 200-метрівці випередивши польську спортсменку Дороту Боровську. Те, що у Людмили третя сходинка, визначив фотофініш.

"Мені здається, що я сплю, що це сон. Я не можу в це повірити. Я стільки років йшла до цієї олімпійської медалі. Дякую всім, хто в мене вірив, підтримував. Дякуємо тим, хто мене тренував. Це просто неймовірно. Ми разом прийшли до цієї медалі"

Людмила Лузан – з "бронзою" Ігор-2020
Людмила Лузан – з "бронзою" Ігор-2020 / Фото: Reuters

"Не можу повірити в те, що я в трійці найсильніших спортсменок на Олімпійських іграх. Це моя мрія"

"Присвячую цю перемогу моїй мамі, яка мріяла, що я буду на Олімпіаді, що візьму медаль. Мамо, я це зробила!"

"Немає нічого неможливого. Віра в те, що ти робиш, і люди, які тебе підтримують, допоможуть зрушити гори"

"Це моя перша Олімпіада. Переконана, що попереду мене ще чекають золоті нагороди. У мене буде ще одна дистанція в Токіо, 500 метрів, моя коронна. Я не збираюся зупинятися, буду боротися за перемогу в каное-двійці", – заявила Людмила Лузан в ефірі UA:Перший

Тепер у збірної України на Олімпіаді в Токіо 12 медалей – 1 золота, 2 срібні та вже 9 бронзових.

Усе найважливіше про Олімпіаду-2020 в Токіо – на сайті "Сьогодні":

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Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
32
23
16
71
2
flag США СШАUS
27
33
24
84
3
flag Японія ЯпоніяJP
21
7
12
40
4
flag Австралія АвстраліяAU
17
4
17
38
5
flag Велика Британія Велика БританіяGB
15
18
16
49
6
flag ОКР ОКРROC
14
21
18
53
7
flag Німеччина НімеччинаDE
9
9
16
34
8
flag Нова Зеландія Нова ЗеландіяNZ
7
4
6
17
9
flag Італія ІталіяIT
6
10
16
32
10
flag Франція ФранціяFR
6
10
9
25
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