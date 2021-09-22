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2 жовтня 00:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 00:00
Ворскла --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 00:00
Верес --
Олександрія --
2 жовтня 00:00
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"Я хочу це побачити, перш ніж помру": мама Роналду звернулася з проханням до сина

Олег Люлька
22 вересня, 12:25
Марія Долорес Авейру попросила свого зоряного сина Кріштіану Роналду здійснити її заповітне бажання

Роналду і його мама / Фото: Getty Images

66-річна мама нападника Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду жадає побачити його у формі лісабонського Спортинга, де той починав свою кар'єру.

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"Я вже сказала синові, що хочу побачити, як він грає в Спортінгу, перш ніж помру. Якщо це буде не він, то нехай його син, він грає краще, ніж Кріштіану", – цитує Марію Долорес Авейру Record.

Кріштіану Роналду і його мама / Фото: Getty Images

Нагадаємо, навесні минулого року мама Роналду перенесла інсульт. Повернувшись додому з лікарні, Долорес вирушила в тренажерний зал і показала великий палець на знак того, що з нею все гаразд.

А незабаром після цього, до Дня матері, Роналду подарував мамі нову машину – Mercedes-Benz GLC Coupe, вартість якої оцінюється в 100 тисяч євро.

Додамо, що батько Роналду страждав на алкоголізм. Футболіст часто зізнавався, що через пристрасть батька до випивки з ним були напружені стосунки і сварки, вони рідко спілкувалися. Кріштіану було 20 років, коли його батько у віці 52 років помер. Причиною смерті стала хвороба печінки.

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