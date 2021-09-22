"Я хочу это увидеть, прежде чем умру": мама Роналду обратилась с просьбой к сыну

Роналду и его мама / Фото: Getty Images

66-летняя мама нападающего Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду жаждет увидеть его в форме лиссабонского Спортинга, где тот начинал свою карьеру.

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"Я уже сказала сыну, что хочу увидеть, как он играет в Спортинге, прежде чем умру. Если это будет не он, то пусть его сын, он играет лучше, чем Криштиану", – цитирует Марию Долорес Авейру Record.

Криштиану Роналду и его мама / Фото: Getty Images

Напомним, весной прошлого года мама Роналду перенесла инсульт. Вернувшись домой из больницы, Долорес отправилась в тренажерный зал и показала большой палец в знак того, что с ней все хорошо.

А вскоре после этого, ко Дню матери, Роналду подарил маме новую машину - Mercedes-Benz GLC Coupe, стоимость которой оценивается в 100 тысяч евро.

Добавим, что отец Роналду страдал алкоголизмом. Футболист часто признавался, что из-за пристрастия отца к выпивке с ним были напряженные отношения и ссоры, они редко общались. Криштиану было 20 лет, когда его отец в возрасте 52 лет отошел в мир иной. Причиной смерти стала болезнь печени.

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