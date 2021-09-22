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СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

Роналду утер нос Месси: обнародованы ТОП-10 футболистов по доходам

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
22 сентября, 08:23
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Переход из Ювентуса в Манчестер Юнайтед позволил Криштиану забраться на первую строчку самых высокооплачиваемых футболистов по версии Forbes
Криштиану Роналду и Лионель Месси
Криштиану Роналду и Лионель Месси / Фото: AFP

В сезоне сезоне-2021/2022 Роналду должен заработать 106,6 млн евро до вычета налогов, из которых 59,7 млн евро приходятся на его зарплату и бонусы за возвращение на "Олд Траффорд".

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Лионель Месси, тем временем, располагается в рейтинге сразу позади Роналду с 93,8 млн евро, а его новые одноклубники по французскому Пари Сен-Жермен Неймар (€81 млн) и Килиан Мбаппе (€36,7 млн) дополняют ТОП-4.

Криштиану Роналду
Криштиану Роналду / Фото: REUTERS

Заработки футболистов за сезон-2021/2022

  • Криштиану Роналду (МЮ) €106,6 млн
  • Лионель Месси (ПСЖ) €93,8 млн
  • Неймар (ПСЖ) €81,0 млн
  • Килиан Мбаппе (ПСЖ) €36,7 млн
  • Мохамед Салах (Ливерпуль) €35,0 млн
  • Роберт Левандовски (Бавария) €29,8 млн
  • Андрес Иньеста (Виссел Кобе) €29,8 млн
  • Поль Погба (МЮ) €29,0 млн
  • Гарет Бэйл (Реал) €27,3 млн
  • Эден Азар (Реал) €24,7 млн
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Месси не пожал руку Почеттино
Месси не пожал руку Почеттино / Фото: Twitter

Напомним, после перехода в МЮ Роналду штампует голы один за другим. Тогда как Месси уже успел поссориться с тренером ПСЖ – своим соотечественником Маурисио Почеттино.

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