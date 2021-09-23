Я буду веселитися: несподіване зізнання Джошуа перед боєм з Усиком

Джошуа прийшов на пресконференцію в наушниках / Фото: REUTERS
Чемпіон світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа поділився очікуваннями від поєдинку з Олександром Усиком. Бій пройде 25 вересня у Лондоні.
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"Я взагалі не відчуваю тиску, я буду по-справжньому веселитися. Коли я вийду на ринг, я буду показувати все, що я вмію, а досвід у мене величезний.
Я пройшов через багато випробувань. І я правда хочу битися з Усиком. Саме в бою з такими чемпіонами, як Олександр, ти розумієш, наскільки ти сильний", – заявив Джошуа.
Нагадаємо, що на сьогоднішній зустрічі на всі питання Усик відповідав виключно українською мовою.
Після пресконференції боксери провели дуель поглядів, а потім потиснули один одному руки.
Раніше колишній чемпіон світу в першій середній ваговій категорії Роман Кармазін заявив, що на прихильність суддів Усику розраховувати не варто.
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