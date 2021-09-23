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Інгулець --
2 жовтня 00:00
Динамо --
Шахтар --
2 жовтня 00:00
Зоря --
Десна --
2 жовтня 00:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 00:00
Ворскла --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 00:00
Верес --
Олександрія --
2 жовтня 00:00
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Минай --
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Я буду веселитися: несподіване зізнання Джошуа перед боєм з Усиком

Любомир Луканюк
23 вересня, 22:40
Володар титулів WBA, WBO, IBF Ентоні Джошуа впевнений, що в поєдинку з Усиком, він зрозуміє наскільки сильний. Боксери зустрінуться вже в суботу

Джошуа прийшов на пресконференцію в наушниках / Фото: REUTERS

Чемпіон світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа поділився очікуваннями від поєдинку з Олександром Усиком. Бій пройде 25 вересня у Лондоні.

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"Я взагалі не відчуваю тиску, я буду по-справжньому веселитися. Коли я вийду на ринг, я буду показувати все, що я вмію, а досвід у мене величезний.

Я пройшов через багато випробувань. І я правда хочу битися з Усиком. Саме в бою з такими чемпіонами, як Олександр, ти розумієш, наскільки ти сильний", – заявив Джошуа.

Нагадаємо, що на сьогоднішній зустрічі на всі питання Усик відповідав виключно українською мовою.

Після пресконференції боксери провели дуель поглядів, а потім потиснули один одному руки.

Раніше колишній чемпіон світу в першій середній ваговій категорії Роман Кармазін заявив, що на прихильність суддів Усику розраховувати не варто.

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