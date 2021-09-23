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2 октября 00:00
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Десна --
2 октября 00:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 00:00
Ворскла --
Ингулец --
2 октября 00:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 00:00
Верес --
Александрия --
2 октября 00:00
Мариуполь --
Рух --
2 октября 00:00
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Я буду веселиться: неожиданное признание Джошуа перед боем с Усиком

Любомир Луканюк
23 сентября, 22:40
Обладатель титулов WBA, WBO, IBF Энтони Джошуа уверен, что в поединке с Усиком, он поймет насколько силен. Боксеры встретятся уже в субботу

Джошуа пришел на пресс-конференцию в наушниках / Фото: REUTERS

Чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа поделился ожиданиями от поединка с Александром Усиком. Бой пройдет 25 сентября в Лондоне.

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"Я вообще не чувствую давления, я буду по-настоящему веселиться. Когда я выйду на ринг, я буду показывать все, что я умею, а опыт у меня огромный.

Я прошел через многие испытания. И я правда хочу драться с Усиком. Именно в бою с такими чемпионами, как Александр, ты понимаешь, насколько ты силен",- заявил Джошуа.

Напомним, что на сегодняшней встрече на все вопросы Усик отвечал исключительно на украинском языке.

После пресс-конференции боксеры провели дуэль взглядов, а затем пожали друг другу руки.

Напомним, ранее бывший чемпион мира в первой средней весовой категории Роман Кармазин заявил, что на благосклонность судей Усику рассчитывать не стоит.

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