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Вийшла з декрету! Українська красуня з Росії почала підготовку до Олімпіади

Андрій Трофімов
9 вересня, 14:58
26-річна біатлоністка Юлія Журавок повернулася до тренувань після народження сина і має намір потрапити до складу збірної України на Ігри-2022 в Пекіні, які відбудуться в лютому

Юлія Журавок. Колаж - "Сьогодні" / Фото: Instagram

Дворазова чемпіонка світу серед юніорів, чемпіонка Європи з біатлону Юлія Журавок, яка наприкінці червня народила сина, повернулася на біатлонне стрільбище.

Новоспечена мама горить бажанням потрапити на Білу Олімпіаду-2022, до якої рукою подати – зимові Ігри відбудуться в Китаї з 4 по 20 лютого.

Фотографією з біатлонного стрільбища Юлія поділилася в сторіз свого Instagram.

Відзначимо, що Юлію Журавок називають однією з найкрасивіших спортсменок України.

"Модельні агентства багато втрачають, поки не почали працювати з тобою", – якось зробила комплімент Юлії капітан збірної України з біатлону Олена Підгрушна.

Юлія Журавок / Фото: Instagram

Юлія Журавок / Фото: Instagram

Юлія Журавок. фото biathlon.com.ua

Додамо, що Юлія Журавок народилася в Росії в Кемеровській області. Після другого класу переїхала з батьками до України. Не так давно спортсменці подарували квартиру в Сумах. На житло скинулися грошима обладміністрація і Федерація біатлону.

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