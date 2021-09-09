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Вышла из декрета! Украинская красотка из России начала подготовку к Олимпиаде

Андрей Трофимов
9 сентября, 14:58
26-летняя биатлонистка Юлия Журавок вернулась к тренировкам после рождения сына и намерена попасть в состав сборной Украины на Игры-2022 в Пекине, которые пройдут в феврале

Юлия Журавок. Коллаж - "Сегодня" / Фото: Instagram

Двукратная чемпионка мира среди юниоров, чемпионка Европы по биатлону Юлия Журавок, в конце июня родившая сына, вернулась на биатлонное стрельбище.

Новоиспеченная мама горит желанием попасть на Белую Олимпиаду-2022, до которой рукой подать – зимние Игры пройдут в Китае с 4 по 20 февраля.

Фотографией с биатлонного стрельбища Юлия поделилась в сториз своего Instagram.

Отметим, что Юлию Журавок называют одной из самых красивых спортсменок Украины.

"Модельные агентства много теряют, пока не начали работать с тобой", – как-то сделала комплимент Юлии капитан сборной Украины по биатлону Елена Пидгрушная.

Юлия Журавок / Фото: Instagram

Юлия Журавок / Фото: Instagram

Юлия Журавок. Фото biathlon.com.ua

Добавим, что Юлия Журавок родилась в России в Кемеровской области. После второго класса переехала с родителями в Украину. Не так давно спортсменке подарили квартиру в Сумах. На жилье скинулись деньгами обладминистрация и Федерация биатлона.

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