"Виграю наступну Олімпіаду": український дзюдоїст дав гучну обіцянку після поразки росіянину

Яків Хаммо програв у поєдинку за бронзову медаль Токіо-2020, але пообіцяв провести роботу над помилками і виграти нагороду в Парижі-2024

Яков Хаммо залишився без нагороди в Токіо / Фото: REUTERS

Яків Хаммо їхав в Токіо з однією метою – виграти олімпійську медаль. Але сьогодні наш дзюдоїст поступився в поєдинку за "бронзу" росіянину Тамерлану Башаєву.

"Вибачте, що не виправдав очікувань, – Яків був дуже засмучений. – Але нічого. Проведемо роботу і виграємо наступну Олімпіаду".

До речі, у вирішальній сутичці наш спортсмен залишився без тренера. Віталія Дуброву вилучили в попередньому поєдинку і дискваліфікували до кінця дня. За що?

"Тренер може говорити лише під час команди "мате". Тобто, коли рефері зупиняє сутичку. А він кричав під час боротьби, емоційно реагував", – пояснив Хаммо.

Нагадаємо, результати всіх українських спортсменів на Олімпіаді в Токіо є на нашому сайті в окремому матеріалі.

Також у нас є повний розклад Олімпіади-2020 на кожен день, де окремо виділені всі медальні старти.

А загальний медальний залік Олімпійських ігор в Токіо ви можете також знайти на нашому сайті. Таблиця оновлюється після кожного фіналу.