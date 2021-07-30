"Выиграю следующую Олимпиаду": украинский дзюдоист дал громкое обещание после поражения россиянину

Яков Хаммо остался без награды в Токио / Фото: REUTERS
Яков Хаммо ехал в Токио с одной целью – выиграть олимпийскую медаль. Но сегодня наш дзюдоист уступил в поединке за "бронзу" россиянину Тамерлану Башаеву.
"Извините, что не оправдал ожиданий, – Яков был очень расстроен. – Но ничего. Проведем работу и выиграем следующую Олимпиаду".
Кстати, в решающей схватке наш спортсмен остался без тренера. Виталия Дуброву удалили в предыдущем поединке и дисквалифицировали до конца дня. За что?
"Тренер может говорить лишь во время команды "мате". То есть, когда рефери останавливает схватку. А он кричал во время борьбы, эмоционально реагировал", – объяснил Хаммо.
Напомним, результаты всех украинских спортсменов на Олимпиаде в Токио есть на нашем сайте в отдельном материале.
Также у нас есть полное расписание Олимпиады-2020 на каждый день, где отдельно выделены все медальные старты.
А общий медальный зачет Олимпийских игр в Токио вы можете также найти на нашем сайте. Таблица обновляется после каждого финала.
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