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Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
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Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
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Вихід Супряги себе не виправдав. Кардаш знайшов проблему в грі Динамо

Сергій Шаховець
21 жовтня, 08:53
У середу київське Динамо в матчі Ліги чемпіонів поступилося іспанській Барселоні і значно ускладнило своє турнірне становище в групі

Динамо зберігає шанси на вихід з групи / Фото: Колаж: Сьогодні

На думку екс-гравця збірної України і Динамо Василя Кардаша, для команди Луческу ще не все втрачено, потрібно набирати очки в матчах, що залишилися.

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"Барселона награв на перемогу, вона виглядала краще, ніж динамівці. Пропущений гол, який виявився вирішальним – це колективна помилка.

Для багатьох експертів несподіванкою стала поява в стартовому складі киян Владислава Супряги, до якого у Мірчі Луческу останнім часом були серйозні претензії. Думаю, тренерський штаб розраховував на швидкісні якості Супряги , що своїми переміщеннями він створить проблеми захисникам Барселони. Але оскільки кияни не могли похвалитися націленими передачами, то і ефективність дій Владислава була незначною.

Тим не менш, незважаючи на другу поразку поспіль, для Динамо ще не все втрачено. Тим більше, що крім Баварії інші суперники по групі – Барселона і Бенфіка не здаються непереможними", – поділився своєю думкою з Meta-ratings Василь Кардаш.

Нагадаємо, що київське Динамо в матчі на Кап Ноу пропустило гол в першому таймі від Жерара Піке. Ми вели онлайн-трансляцію матчу Барселона – Динамо.

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Після трьох турів київське Динамо замикає турнірну таблицю групи Е. "Біло-сині" відстають від Барселони, що йде третьою на два очки.

Свій наступний матч у Лізі чемпіонів команда Луческу зіграє в Києві 2 листопада з Барселоною.

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