Выход Супряги себя не оправдал. Кардаш нашел проблему в игре Динамо

Динамо сохраняет шансы на выход из группы / Фото: Коллаж: Сегодня

По мнению экс-игрока сборной Украины и Динамо Василия Кардаша, для команды Луческу еще не все потеряно, нужно набирать очки в оставшихся матчах.

Читайте также: Ветеран Барсы лучше всех: оценки игрокам матча Барселона – Динамо

Реклама

"Барселона наиграла на победу, она выглядела предпочтительнее, чем динамовцы. Пропущенный гол, оказавшийся решающим – это коллективная ошибка. Для многих экспертов неожиданностью стало появление в стартовом составе киевлян Владислава Супряги, к которому у Мирчи Луческу в последнее время были серьезные претензии. Думаю, тренерский штаб рассчитывал на скоростные качества Супряги, что своими перемещениями он создаст проблемы защитникам Барселоны. Но поскольку киевляне не могли похвастаться нацеленными передачами, то и эффективность действий Владислава была незначительной.

Все же, несмотря на второе поражение кряду, для Динамо еще не все потеряно. Тем более, что кроме Баварии другие соперники по группе – Барселона и Бенфика не кажутся непобедимыми", – поделился своим мнением с Meta-ratings Василий Кардаш.

Напомним, что киевское Динамо в матче на Кап Ноу пропустило гол в первом тайме от Жерара Пике. Мы вели онлайн-трансляцию матча Барселона – Динамо.

Реклама

После трех туров киевское Динамо замыкает турнирную таблицу группы Е. "Бело-синие" отстают от Барселоны, идущей третьей на два очка.

Свой следующий матч в Лиге чемпионов команда Луческу сыграет в Киеве 2 ноября с Барселоной.