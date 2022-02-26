Вигнати росіян із НХЛ. Усіх! Легенда хокею – з Україною

Гашек назвав Путіна убивцею, Овечкіна - лайном / Фото: Колаж: Сьогодні

Легендарний хокейний воротар Домінік Гашек, за допомогою якого Чехія виграла фінал Олімпіади-1998 у Росії, назвав Володимира Путіна вбивцею, а керівництво НХЛ закликав зачистити заокеанський лід від усіх представників країни-агресора, включаючи зірку ліги – фаната Путіна Олександра Овечкіна.

"Що? Не лише алібіст, куряче лайно, а й брехун (реакція на слова пропутінського Олександра Овечкіна "Будь ласка, не треба війни"). Кожен дорослий у Європі знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу".

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"НХЛ має негайно призупинити контракти з усіма російськими гравцями! Кожен спортсмен представляє не лише себе та свій клуб, але свою країну, її цінності та дії. Це факт. Якщо НХЛ цього не зробить, то вона несе непряму відповідальність за загиблих в Україні" .

"Також хочу написати, що мені дуже шкода російських спортсменів, які засуджують Путіна та його російську агресію в Україні. Проте наразі я вважаю і їхнє виключення необхідністю", – написав 57-річний Домінік Гашек у себе в Twitter.

Раніше УЄФА позбавила агресора фіналу ЛЧ-2022, віддавши його Парижу.

Також ми писали, що Швеція та Польща відмовилися грати з російськими окупантами у плей-оф ЧС-2022 з футболу, у такий спосіб висловлюючи підтримку Україні.