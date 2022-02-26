Выгнать россиян из НХЛ. Всех! Легенда хоккея – с Украиной

Гашек назвал Путина убийцей, Овечкина - дерьмом / Фото: Коллаж: Сегодня

Легендарный хоккейный вратарь Доминик Гашек, с помощью которого Чехия выиграла финал Олимпиады-1998 у России, назвал Владимира Путина убийцей, а руководство НХЛ призвал зачистить заокеанский лед от всех представителей страны-агрессора, включая звезду лиги – фаната Путина Александра Овечкина.

"Что? Не только алибист, куриное дерьмо, но и лжец (реакция на слова пропутинского Александра Овечкина "Пожалуйста, не надо войны"). Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа".

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"НХЛ должна немедленно приостановить контракты со всеми российскими игроками! Каждый спортсмен представляет не только себя и свой клуб, но свою страну, ее ценности и действия. Это факт. Если НХЛ этого не сделает, то она несет косвенную ответственность за погибших в Украине".

"Также хочу написать, что мне очень жаль российских спортсменов, осуждающих Путина и его российскую агрессию в Украине. Однако в этот момент я считаю и их исключение необходимостью", – написал 57-летний Доминик Гашек у себя в Twitter.

Ранее УЕФА лишил агрессора финала ЛЧ-2022, отдав его Парижу.

Также мы писали, чтоШвеция и Польша отказались играть с российскими оккупантамив плей-офф ЧМ-2022 по футболу, таким образом выражая поддержку Украине.