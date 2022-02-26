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Реал 1
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Мариуполь --
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Рух --
Колос --
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Металлист 1925 --
Ворскла --
5 марта 00:00
Минай --
Верес --
5 марта 00:00
Ингулец --
Львов --
5 марта 00:00
Рух --
Днепр-1 --
5 марта 00:00
Александрия --
Колос --
5 марта 00:00
Заря --
Мариуполь --
5 марта 00:00
Шахтер --
Черноморец --
5 марта 00:00
Десна --
Динамо --
12 марта 00:00
Колос --
Динамо --
12 марта 00:00
Шахтер --
Минай --
12 марта 00:00
Ворскла --
Заря --
12 марта 00:00
Верес --
Десна --
12 марта 00:00
Днепр-1 --
Металлист 1925 --
12 марта 00:00
Львов --
Рух --
12 марта 00:00
Александрия --
Черноморец --
12 марта 00:00
Мариуполь --
Ингулец --
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Выгнать россиян из НХЛ. Всех! Легенда хоккея – с Украиной

Максим Мельник
26 февраля, 20:02
Двухкратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек призвал НХЛ приостановить действие контрактов всех россиян, выступающих в самой престижной хоккейной лиге мира

Гашек назвал Путина убийцей, Овечкина - дерьмом / Фото: Коллаж: Сегодня

Легендарный хоккейный вратарь Доминик Гашек, с помощью которого Чехия выиграла финал Олимпиады-1998 у России, назвал Владимира Путина убийцей, а руководство НХЛ призвал зачистить заокеанский лед от всех представителей страны-агрессора, включая звезду лиги – фаната Путина Александра Овечкина.

"Что? Не только алибист, куриное дерьмо, но и лжец (реакция на слова пропутинского Александра Овечкина "Пожалуйста, не надо войны"). Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа".

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"НХЛ должна немедленно приостановить контракты со всеми российскими игроками! Каждый спортсмен представляет не только себя и свой клуб, но свою страну, ее ценности и действия. Это факт. Если НХЛ этого не сделает, то она несет косвенную ответственность за погибших в Украине".

"Также хочу написать, что мне очень жаль российских спортсменов, осуждающих Путина и его российскую агрессию в Украине. Однако в этот момент я считаю и их исключение необходимостью", – написал 57-летний Доминик Гашек у себя в Twitter.

Ранее УЕФА лишил агрессора финала ЛЧ-2022, отдав его Парижу.

Также мы писали, чтоШвеция и Польша отказались играть с российскими оккупантамив плей-офф ЧМ-2022 по футболу, таким образом выражая поддержку Украине.