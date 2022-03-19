"Ви сприяєте геноциду". Олімпійський мультимедаліст зневажає FINA

Батько Михайла Романчука – у Національній гвардії / Фото: Колаж: Сьогодні
Український плавець Михайло Романчук не чтримав емоцій та висловився про бездіяльність Міжнародної федерації плавання, яка досі не усунула від змагань представників країни-агресора.
Двічі призер Токіо-2020 зневажає такі дії FINA, про що Романчук висловився у Instagram. Він також показав, що російські спортсмени підтримують військову агресію в Україні.
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Поки FINA мовчить, російські спортсмени підтримують війну в моїй країні. Ваше мовчання – знак підтримки смертей та геноциду українців. Поки вони тренуються, у моїй країні вже знищено три басейни. Поки вони сплять у своїх ліжках, мій тренер та батько поповнили лави Національної гвардії та захищають Україну і вдень, і вночі!"
Ще одна медалістка літньої Олімпіади в Токіо Ярослава Магучіх сьогодні стала чемпіонкою світу з легкої атлетики.
Раніше дружина Романчука Марина Бех відреагувала на провокацію рашистів. Легкоатлетка прокоментувала дії гімнаста із країни-агресорки, який прикріпив букву Z на свою форму.
"А потім говоритимуть, що спорт поза політикою. Ганьба цьому дурному хлопцеві. Мізків мабуть тільки на це і вистачило", – написала Бех-Романчук.