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Всіх би так! Російського любителя допінгу дискваліфікували до 2035 року

Олександр Трикіша
5 вересня, 22:56
Російський важкоатлет Хаджимурат Аккаєв поніс суворе покарання за вживання заборонених препаратів. Спортсмен відсторонений від виступу на 14 років!

Хаджимурат Аккаєв відсторонений до 2035 року / Фото: Wikipedia, AFP

Аккаєв був відсторонений з 2 серпня 2016 року по 1 серпня 2024 роки за неодноразові порушення антидопінгових правил.

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Однак, незважаючи на відсторонення, росіянин продовжував брати участь в змаганнях, що є порушенням інших пунктів антидопінгових правил, пише ТАСС.

Аккаєв – справжній допінг-рецидивіст. Вперше він попався на допінгу в 2005 році. З 2016-му він отримав покарання за допінг на Олімпіаді-2008, де виграв бронзову медаль.

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У 2012 році, перед Олімпіадою в Лондоні, в його організмі знову знайшли заборонений препарат.

Нова дискваліфікація Аккеева діє до 2035 року. З огляду на те, що йому вже 36 років, навряд чи росіянин ще колись буде змагатися.

До речі, раніше ми писали, що на допінгу спіймали першого російського учасника Олімпіади-2020. Спортсмен брав участь в особистих і командних змаганнях.

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