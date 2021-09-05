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Заря --
Черноморец --
18 сентября 00:00
Ингулец --
Колос --
18 сентября 00:00
Ворскла --
Минай --
18 сентября 00:00
Десна --
Рух --
18 сентября 00:00
Днепр-1 --
Верес --
18 сентября 00:00
Львов --
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Всех бы так! Российского любителя допинга дисквалифицировали до 2035 года

Александр Трикиша
5 сентября, 22:56
Российский тяжелоатлет Хаджимурат Аккаев понес серьезное наказание за употребление запрещенных препаратов. Спортсмен отстранен от выступления на 14 лет!

Хаджимурат Аккаев отстранен до 2035 года / Фото: Wikipedia, AFP

Аккаев был отстранен со 2 августа 2016 года по 1 августа 2024 года за неоднократные нарушения антидопинговых правил.

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Однако, несмотря на отстранение, россиянин продолжал принимать участие в соревнованиях, что является нарушением других пунктов антидопинговых правил, пишет ТАСС.

Аккаев – настоящий допинг-рецидивист. Впервые он попался на допинге в 2005 году. В 2016-м он получил наказание за допинг на Олимпиаде-2008, где выиграл бронзовую медаль.

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В 2012 году, перед Олимпиадой в Лондоне, в его организме снова нашли запрещенный препарат.

Новая дисквалификация Аккеева действует до 2035 года. Учитывая, что ему уже 36 лет, вряд ли россиянин еще когда-то будет соревноваться.

Кстати, ранее мы писали, что на допинге поймали первого российского участника Олимпиады-2020. Спортсмен принимал участие в личных и командных соревнованиях.

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