Всех бы так! Российского любителя допинга дисквалифицировали до 2035 года

Хаджимурат Аккаев отстранен до 2035 года / Фото: Wikipedia, AFP

Аккаев был отстранен со 2 августа 2016 года по 1 августа 2024 года за неоднократные нарушения антидопинговых правил.

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Однако, несмотря на отстранение, россиянин продолжал принимать участие в соревнованиях, что является нарушением других пунктов антидопинговых правил, пишет ТАСС.

Аккаев – настоящий допинг-рецидивист. Впервые он попался на допинге в 2005 году. В 2016-м он получил наказание за допинг на Олимпиаде-2008, где выиграл бронзовую медаль.

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В 2012 году, перед Олимпиадой в Лондоне, в его организме снова нашли запрещенный препарат.

Новая дисквалификация Аккеева действует до 2035 года. Учитывая, что ему уже 36 лет, вряд ли россиянин еще когда-то будет соревноваться.

Кстати, ранее мы писали, что на допинге поймали первого российского участника Олимпиады-2020. Спортсмен принимал участие в личных и командных соревнованиях.