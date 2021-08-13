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Олімпіада 2020 в Токіо

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Почалося: на допінгу спіймали першого російського учасника Олімпіади-2020

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
13 серпня, 08:37
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Російський тріатлоніст Ігор Полянський попався на вживанні допінгу під час Олімпійських ігор в Токіо. Спортсмен брав участь в особистих і командних змаганнях
Ігор Полянський попався на вживанні допінгу на Олімпіаді-2020
Ігор Полянський попався на вживанні допінгу на Олімпіаді-2020 / Фото: REUTERS

Зразок, взятий у Полянського, дав позитивний результат на рекомбінантний еритропоетин (EPO). До речі, ще під час Ігор звучали звинувачення, що Росія продовжує махінації з допінгом, через що вони вже втратили прапор і гімн.

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Зразок був узятий поза змаганнями 21 липня 2021 року у Владивостоці, повідомляється на сайті Міжнародного союзу триатлону.

Про позитивну пробу стало відомо 5 серпня. На той момент росіянин вже завершив свої виступи в Токіо.

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Спортсмен має право зробити запит на перегляд проби B і оскаржити тимчасове відсторонення в Спортивному арбітражному суді.

На Олімпіаді в Токіо Полянський зайняв 43-тє місце в особистій гонці і 14-те – в складі естафетної четвірки. Ці результати можуть бути анульовані, якщо вина спортсмена буде доведена.

Раніше ми писали, що український олімпійський чемпіон Ріо-2016 Олег Верняєв у Спортивному арбітражному суді Лозанни намагається довести, що його 4-річна дискваліфікація за допінг несправедлива.

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Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag США СШАUS
39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Японія ЯпоніяJP
27
14
17
58
4
flag Велика Британія Велика БританіяGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралія АвстраліяAU
17
7
22
46
7
flag Нідерланди НідерландиNL
10
12
14
36
8
flag Франція ФранціяFR
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