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Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

Україна без медалей. Які місця займають наші спортсмени на Олімпіаді в Пекіні

Максим Мельник
6 лютого, 23:53
Після двох повноцінних днів на зимовій Олімпіаді українські спортсмени не змогли показати результат вище 13-го місця. Повний рейтинг наших атлетів

Усі українські результати Олімпіади 2022 у Пекіні / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Українські спортсмени поки що не тішать добрими результатами в Пекіні. Після двох днів змагання зимової Олімпіади наші атлети медалей не завоювали, а найвищий результат – це 13 місце нашої команди в біатлонній змішаній естафеті.

Результати українських спортсменів на Олімпіаді-2022

13-е місце. Україна. Біатлон. Змішана естафета.
22-е місце. Антон Дукач. Санний спорт.
27-е місце. Андрій Мандзій. Санний спорт.
47-е місце. Євген Марусяк. Стрибки з трампліну. Звичайний трамплін.
52-е місце. Антон Корчук. Стрибки з трампліну. Звичайний трамплін.
56-е місце. Марина Анцибор. Лижні гонки. Скіатлон.
58-е місце. Олексій Красовський. Лижні гонки. Скіатлон.
60-е місце. Вікторія Олех. Лижні гонки. Скіатлон.
62-е місце. Юлія Кроль. Лижні гонки. Скіатлон.
63-е місце. Дар'я Рубльова. Лижні гонки. Скіатлон.

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Наша лижниця Вікторія Олех, незважаючи на 60-е місце у скіатлоні, стала героїнею другого дня Олімпіади. Жахливі кадри зі спортсменкою нікого не залишили байдужими – вже на першому колі у неї пішла кров носом.

Тренер радив Вікторії припинити гонку, але вона мужньо фінішувала.

Вболіваємо за наших!

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