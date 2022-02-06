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Главная Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

Украина без медалей. Какие места занимают наши спортсмены на Олимпиаде в Пекине

Максим Мельник
6 февраля, 23:53
После двух полноценных дней на зимней Олимпиаде украинские спортсмены не смогли показать результат выше 13-го места. Полный рейтинг наших атлетов

Все украинские результаты Олимпиады 2022 в Пекине / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Украинские спортсмены пока не радуют хорошими резхультатами в Пекине. После двух соревновательных дней зимней Олимпиады наши атлеты медалей не завоевали, а наивысший результат – это 13-е место нашей команды в биатлонной смешанной эстафете.

Результаты украинских спортсменов на Олимпиаде-2022

13-е место. Украина. Биатлон. Смешанная эстафета.
22-е место. Антон Дукач. Санный спорт.
27-е место. Андрей Мандзий. Санный спорт.
47-е место. Евгений Марусяк. Прыжки с трамплина. Обычный трамплин.
52-е место. Антон Корчук. Прыжки с трамплина. Обычный трамплин.
56-е место. Марина Анцибор. Лыжные гонки. Скиатлон.
58-е место. Алексей Красовский. Лыжные гонки. Скиатлон.
60-е место. Виктория Олех. Лыжные гонки. Скиатлон.
62-е место. Юлия Кроль. Лыжные гонки. Скиатлон.
63-е место. Дарья Рублева. Лыжные гонки. Скиатлон.
63-е место. Руслан Перехода. Лыжные гонки. Скиатлон.

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Наша лыжница Виктория Олех, несмотря на 60-е место в скиатлоне, стала героиней второго дня Олимпиады. Жуткие кадры со спортсменкой никого не оставили равнодушным – уже на первом круге у ее пошла кровь носом.

Тренер советовал Виктории прекратить гонку, но она мужественно финишировала.

Болеем за наших!

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