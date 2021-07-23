Всі результати матчів Ліги конференцій 22 липня

Результати всіх матчів дня в Лізі конференцій / Фото: Reuters
У стартовому матчі на турнірі Ворскла в гостях не змогла обіграти фінський КуПС, упустивши перемогу на останніх секундах. Матчі-відповіді пройдуть 29 липня.
Шлях чемпіонів
- Теута (Албанія) – Інтер Ескальдес (Андорра) – 0:2
- Рига (Латвія) – Шкендія (Македонія) – 2:0
- Динамо (Тбілісі, Грузія) – Маккабі (Хайфа, Ізраїль) – 1:2
- Торсхавн (Фарери) – Будучность (Чорногорія) – 4:0
- Лінфілд (Північна Ірландія) – Борац (Боснія) – 4:0
- Шахтар (Солігорськ, Білорусь) – Тола (Люксембург) – 1:2
- Фольгоре (Сан-Марино) – Гіберніанс (Мальта) – 1:3
- Приштина (Косово) – Коннас-Кі (Уельс) – 4:1
- Валюр (Ісландія) – Буде-Глімт (Норвегія) – 0:3
Основний шлях
- Сочі (Росія) – Кешля (Азербайджан) – 3:0
- Динамо (Батумі, Грузія) – БАТЕ (Білорусь) – 0:1
- Вікторія (Чехія) – Динамо-Брест (Білорусь) – 2:1
- КуПС (Фінляндія) – Ворскла (Україна) – 2:2
- Астана (Казахстан) – Аріс (Греція) – 2:0
- ФКСБ (Румунія) – Шахтар (Казахстан) – 1:0
- Дріта (Косово) – Фейеноорд (Нідерланди) – 0:0
- Базель (Швейцарія) – Партизані (Албанія) – 3:0
- Арда (Болгарія) – Хапоель (Б-Ш, Ізраїль) – 0:2
- Аполлон (Кіпр) – Жиліна (Словаччина) – 1:3
- Чукарички (Сербія) – Сумгаїт (Азербайджан) – 0:0
- Сутьєска (Чорногорія) – Маккабі (Т-А, Ізраїль) – 0:0
- Петрокуб (Молдова) – Сівасспор (Туреччина) – 0:1
- АЕЛ (Кіпр) – Влазнія (Албанія) – 1:0
- Ельфсборг (Швеція) – Мілс (Молдова) – 4:0
- РФШ (Латвія) – Пушкаш-Академія (Угорщина) – 3:0
- Партизан (Сербія) – ДАК-1904 (Словаччина) – 1:0
- Дандолк (Ірландія) – Левадія (Естонія) – 2:2
- Гзіра Юнайтед (Мальта) – Рієка (Хорватія) – 0:2
- Кауно Жальгіріс (Литва) – ТНС (Уельс) – 0:5
- Домжале (Словенія) – Хонка (Фінляндія) – 1:1
- ЦСКА (Софія, Болгарія) – Лієпая (Латвія) – 0:0
- Шкупі (Північна Македонія) – Санта-Клара (Португалія) – 0:3
- Гайберніан (Шотландія) – Санта-Колома (Андорра) – 3:0
- Ларн (Північна Ірландія) – Орхус (Данія) – 2:1
- Гент (Бельгія) – Волеренга (Норвегія) – 4:0
- Дюделанж (Люксембург) – Богеміан (Ірландія) – 0:1
- Вележ (Боснія) – АЕК (Греція) – 2:1
- Карабах (Азербайджан) – Ашдод (Ізраїль) – 0:0
- Локомотив (Болгарія) – Словацько (Чехія) – 1:0
- Арарат (Вірменія) – Шльонськ (Польща) – 2:4
- Лячі (Албанія) – Університатя (Румунія) – 1:0
- Погонь (Польща) – Осієк (Хорватія) – 0:0
- Аустрія (Австрія) – Брейдаблік (Ісландія) – 1:1
- Олімпія (Словенія) – Біркіркара (Мальта) – 1:0
- Хаммарбю (Швеція) – Марібор (Словенія) – 3:1
- Мольде (Норвегія) – Серветт (Швейцарія) – 3:0
- Уйпешт (Угорщина) – Вадуц (Ліхтенштейн) – 2:1
- Судува (Литва) – Ракув (Польща) – 0:0
- Спартак (Трнава, Словаччина) – Сепсі (Румунія) – 0:0
- Габнарфйордур (Ісландія) – Русенборг (Норвегія) – 0:2
- Копенгаген (Данія) – Торпедо-БелАЗ (Білорусь) – 4:1
- Паневежис (Литва) – Войводіна (Сербія) – 0:1
- Хайдук (Хорватія) – Тобол (Казахстан) – 2:0
- Абердін (Шотландія) – Хекен (Швеція) – 5:1
Що таке Ліга конференцій:
Про створення нового турніру УЄФА оголосив у 2018 році. Головна особливість турніру в тому, що переможець змагання вийде в груповий етап Ліги Європи в наступному сезоні, якщо він ще не кваліфікувався в Лігу чемпіонів через внутрішній чемпіонат.
В УЄФА стверджують, що новий турнір дозволить більшій кількості гравців виступити в єврокубках і підстьобне розвиток їхньої футбольної кар'єри, а клубам дасть додатковий шанс поборотися за європейський трофей.
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