Все результаты матчей Лиги конференций 22 июля

В стартовом матче на турнире Ворскла в гостях не смогла обыграть финский КуПС, упустив победу на последних секундах. Ответные встречи пройдут 29 июля.

Что такое Лига конференций:

О создании нового турнира УЕФА объявил в 2018 году. Главная изюминка турнира в том, что победитель соревнования выйдет в групповой этап Лиги Европы в следующем сезоне, если он еще не квалифицировался в Лигу чемпионов через внутренний чемпионат.

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В УЕФА утверждают, что новый турнир позволит большему количеству игроков выступить в еврокубках и подстегнет развитие их футбольной карьеры, а клубам даст дополнительный шанс побороться за европейский трофей.