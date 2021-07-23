Изменить язык на: UA Перейти к новостям

Все результаты матчей Лиги конференций 22 июля

23 июля, 00:27

Александр Трикиша

22 июля состоялись матчи второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА. Впервые в турнире сыграл представитель Украины. Результаты всех матчей дня

Результаты всех матчей дня в Лиге конференций / Фото: Reuters

В стартовом матче на турнире Ворскла в гостях не смогла обыграть финский КуПС, упустив победу на последних секундах. Ответные встречи пройдут 29 июля.

Путь чемпионов

Основной путь

Что такое Лига конференций:

О создании нового турнира УЕФА объявил в 2018 году. Главная изюминка турнира в том, что победитель соревнования выйдет в групповой этап Лиги Европы в следующем сезоне, если он еще не квалифицировался в Лигу чемпионов через внутренний чемпионат.

Реклама

В УЕФА утверждают, что новый турнир позволит большему количеству игроков выступить в еврокубках и подстегнет развитие их футбольной карьеры, а клубам даст дополнительный шанс побороться за европейский трофей.

Новости на эту же тему:
футбол результаты Лига конференций Европы

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама