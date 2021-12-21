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Все заради путівки до Катару! УПЛ перенесе матчі чемпіонату України

Сергій Шаховець
21 грудня, 00:02
Головний тренер збірної України Олександр Петраков звернувся до керівництва клубів Прем'єр-ліги з проханням перенести три матчі 22 туру чемпіонату

Збірна України шаленіє після виходу до плей-оф / Фото: Reuters

Виконавчий директор УПЛ Володимир Дикий підтвердив інформацію щодо перенесення трьох поєдинків української Прем'єр-ліги.

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"Зараз йдеться про 22-й тур – якраз перед іграми плей-оф ЧС-2022.

Олександр Васильович зв'язався з керівництвом клубів безпосередньо. Розуміючи обставини, він пішов на контакт із клубами, звернувся до нас, і ми знайшли консенсус.

Олександр Петраков / Фото: Reuters

Його прохання було обумовлене трьома матчами: Дніпро-1 – Шахтар, Металіст 1925 – Динамо та Десна – Ворскла. Він попросив, щоб ці три матчі ми провели трохи раніше.

Ми в робочому порядку вирішили це питання, знайшли порозуміння з трансляторами і коли затверджуватимемо ці матчі, вони будуть проведені в середу-четвер", – сказав Дикий в ефірі Футбол NEWS.

Збірна України / Фото: УАФ

Нагадаємо, 24 березня у першому матчі плей-оф за вихід на ЧС-2022 Україна зіграє у Глазго із Шотландією, а у разі успіху 29 березня зустрінеться на виїзді з переможцем пари Уельс – Австрія.

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Україна зіграє із Шотландією у півфіналі відбору на ЧС-2022 / Фото: Колаж: Сьогодні