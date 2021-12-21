Все ради путевки в Катар! УПЛ перенесет матчи чемпионата Украины

Сборная Украины ликует после выход в плей-офф / Фото: Reuters
Исполнительный директор УПЛ Владимир Дикий подтвердил информацию о переносе трех поединков украинской Премьер-лиги.
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"Сейчас речь идет о 22-м туре – как раз перед играми плей-офф ЧМ-2022.
Александр Васильевич связался с руководством клубов напрямую. Понимая обстоятельства, он пошел на контакт с клубами, обратился к нам, и мы нашли консенсус.
Его просьба была обусловлена тремя матчами: Днепр-1 – Шахтер, Металлист 1925 – Динамо и Десна – Ворскла. Он попросил, чтобы эти три матча мы провели немного раньше.
Мы в рабочем порядке решили этот вопрос, нашли взаимопонимание с трансляторами и когда будем утверждать эти матчи, они будут проведены в среду-четверг", – сказал Дикий в эфире Футбол NEWS.
Напомним, 24 марта в первом матче плей-офф за выход на ЧМ-2022 Украина сыграет в Глазго с Шотландией, а в случае успеха 29 марта встретится на выезде с победителем пары Уэльс – Австрия.