Все ради путевки в Катар! УПЛ перенесет матчи чемпионата Украины

Исполнительный директор УПЛ Владимир Дикий подтвердил информацию о переносе трех поединков украинской Премьер-лиги.

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Александр Васильевич связался с руководством клубов напрямую. Понимая обстоятельства, он пошел на контакт с клубами, обратился к нам, и мы нашли консенсус.

"Сейчас речь идет о 22-м туре – как раз перед играми плей-офф ЧМ-2022 .

Его просьба была обусловлена тремя матчами: Днепр-1 – Шахтер, Металлист 1925 – Динамо и Десна – Ворскла. Он попросил, чтобы эти три матча мы провели немного раньше.

Мы в рабочем порядке решили этот вопрос, нашли взаимопонимание с трансляторами и когда будем утверждать эти матчи, они будут проведены в среду-четверг", – сказал Дикий в эфире Футбол NEWS.