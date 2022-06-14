Усі наїлися футболом. Легенда Динамо зробив прогноз на матч з Ірландією

Головко не чекає легкої прогулянки у матчі Україна - Ірландія / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Національна команда України сьогодні зіграє третій матч Ліги націй. Суперником підопічних Петракова буде збірна Ірландії. Онлайн битви Україна – Ірландія є на нашому сайті.

Шість днів тому "синьо-жовті" резервним складам обіграли ірландців (1:0) завдяки голу Віктора Циганкова. Екс-тренер молодіжної збірної України Олександр Головко вважає, що виїзна перемога може зіграти злий жарт із командою Петракова.

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"Сьогодні буде складний день для збірної України. Не так у футбольному плані, як у психологічному. Усі вже наїлися футболом. Команда у цьому циклі програла лише один матч, але дуже важливий. Від британських команд ми побачили більше вертикального футболу. Вірменія сподобалася організацією оборони. Ми володіли м'ячем більшу частину ігрового часу, але у першому таймі швидкість передач була недостатньою. У другій половині гри хлопці додали в цьому компоненті і досягли результату.

Думаю, що сьогодні у воротах гратиме Лунін, а не Різник. Матч має велику відповідальність, тому що Україні потрібно виходити до Ліги А. Збірна України сильніша за Ірландію на всіх позиціях. Перешкодити нашій команді сьогодні може лише недооцінка. У Олександра Петракова та його тренерського штабу достатньо досвіду, щоб настроїти команду належним чином", – сказав Головко в інтерв'ю каналу Футбол 1.

Нагадаємо, матч Україна – Ірландія відбудеться 14 червня на стадіоні ЛКС у польській Лодзі. Стартовий свисток пролунає о 21:45. До речі, букмекери визначились, хто фаворит у поєдинку Україна – Ірландія.

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Матч у прямому ефірі можна буде переглянути на телеканалах Індіго та Футбол 1. Крім того, пряма трансляція поєдинку Україна – Ірландія буде на сервісі OLL.TV.