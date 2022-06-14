Все наелись футболом. Легенда Динамо сделал прогноз на матч с Ирландией

Головко не ждет легкой прогулки в матче Украина - Ирландия / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Национальная команда Украины сегодня сыграет третий матч Лиги наций. Соперником подопечных Петракова будет сборная Ирландии. Онлайн битвы Украина – Ирландия есть на нашем сайте.

Шесть дней назад "сине-желтые" резервным составам обыграли ирландцев (1:0) благодаря голу Виктора Цыганкова. Экс-тренер молодежной сборной Украины Александр Головко считает, что выездная победа может сыграть злую шутку с командой Петракова.

Реклама

"Сегодня будет сложный день для сборной Украины. Не столько в футбольном плане, сколько в психологическом. Все уже наелись футболом. Команда в этом цикле проиграла только один матч, но очень важный. От британских команд мы увидели больше вертикального футбола. Армения понравилась в плане организации обороны. Мы владели мячом большую часть игрового времени, но в первом тайме скорость передач была недостаточной. Во второй половине игры ребята прибавили в этом компоненте и добились результата.

Думаю, что сегодня в воротах будет играть Лунин, а не Ризнык. Матч имеет большую ответственность, так как Украине нужно выходить в Лигу А. Сборная Украины сильнее Ирландии на всех позициях. Помешать нашей команде сегодня может только недооценка. У Александра Петракова и его тренерского штаба достаточно опыта, чтобы настроить команду нужным образом", – сказал Головко в интервью каналу Футбол 1.

Напомним, матч Украина – Ирландия состоится 14 июня на стадионе ЛКС в польской Лодзи. Стартовый свисток прозвучит в 21:45. Кстати, букмекеры определились, кто фаворит в поединке Украина – Ирландия.

Реклама

Матч в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканалах Индиго и Футбол 1. Кроме того, прямая трансляция поединка Украина – Ирландия будет на сервисе OLL.TV.