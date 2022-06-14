Кто фаворит битвы Украина – Ирландия? Котировки на матч Лиги наций

Подопечные Александра Петракова в статусе лидера группы примут сборную Ирландии. Рассказываем о котировках на матч в польском Лодзе

Сборные Украины и Ирландии вновь встретятся в матче Лиги наций / Фото: Reuters

Сегодня сборная Украины сыграет третий матч в розыгрыше Лиги наций. Соперником команды Петракова в польском Лодзе будут ирландцы. Онлайн-трансляция матча Украина – Ирландия доступна у нас на сайте. Начало – 21:45 по киевскому времени.

Где смотреть матч Украина – Ирландия

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Аналитики букмекерских контор обновили котировки на матч Лиги наций. Фаворитом поединка в Лодзе является сборная Украины, коэффициент на нее равен 1.94. В свою очередь ничья оценивается с вероятностью 3.35. На победу Ирландии можно поставить за 4.50.

В процентном отношении расположение сил следующее:

победа Украины – 51%

ничья – 29%

победа Ирландии – 20%

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Кстати, тренерский штаб сборной Украины огласил заявку на матч с Ирландией. Среди тех, кто был вместе с командой в список не попали форвард Бенфики Роман Яремчук и полузащитник Днепра-1 Александр Пихаленок.

Напомним, в первом матче Лиги наций "сине-желтые" резервным составом победили Ирландию со счетом 1:0. Гол на свой счет записал вингер Динамо Виктор Цыганков.

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Поединок в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканалах Индиго и Футбол 1. Кроме того, прямая трансляция матча Украина – Ирландия будет на сервисе OLL.TV.