Усі медалісти Олімпіади в Токіо 7 серпня

Збірна України з синхронного плавання / Фото: Reuters
Срібло Україні на Іграх-2020 у Токіо в суботу, 7 серпня, принесли боксер Олександр Хижняк та дует каноїсток Людмила Лузан і Анастасія Четверикова, бронзу ж здобули команда в артистичному плаванні і стрибунка у висоту Ярослава Магучіх.
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ВСІ МЕДАЛІСТИ ІГОР 7 СЕРПНЯ
БОКС
48-52 кг, чоловіки
Галаль Яфай (Велика Британія) Карло Паалам (Філіппіни) Ремей Танака (Японія) Сакен Бібосинов (Казахстан)
48-51 кг, жінки
Стойка Крастева (Болгарія) Бусе Чакироглу (Туреччина) Хуан Сяовень (Тайвань) Цукімі Намікі (Японія)
69-75 кг, чоловіки
Еберт Соуза (Бразилія) Олександр Хижняк (УКРАЇНА) Емір Марсяль (Філіппіни) Гліб Бакши (ОКР)
64-69 кг, жінки
Бусеназ Сюрменелі (Туреччина) Гу Хун (Китай) Ловліна Боргохаін (Індія) Оушей Джонс (США) ВЕСЛУВАННЯ НА БАЙДАРКАХ І КАНОЕ
500 м, каное-двійка, жінки
Китай УКРАЇНА (Людмила Лузан і Анастасія Четверикова) Канада
1000 м, каное, чоловіки
Ісакіас Кейрос (Бразилія) Лю Хао (Китай) Сергій Тарновський (Молдова)
500 м, байдарка-четвірка, жінки
Угорщина Білорусь Польща
500 м, байдарка-четвірка, чоловіки
Німеччина Іспанія Словаччина ЛЕГКА АТЛЕТИКА
Жінки, стрибки в висоту
Марія Ласіцкене (ОКР) Нікола Макдермотт (Австралія) Ярослава Магучіх (УКРАЇНА)
Марафон, жінки
Перес Джепчірчір (Кенія) Юрігіт Косгеї (Кенія) Моллі Сейдел (США)
10 000 м, жінки
Сіфан Хассан (Нідерланди) Калкідан Гезахегне (Бахрейн) Летесенбет Гідей (Ефіопія)
Метання списа, чоловіки
Нірадж Чопра (Індія) Якуб Вадлейх (Чехія) Вітєзслав Веселий (Чехія)
1500 м, чоловіки
Якоб Інгебрігтсен (Норвегія) Тімоті Черуйот (Кенія) Джош Керр (Велика Британія)
4x400 м, жінки
США Польща Ямайка
4x400 м, чоловіки
США Нідерланди Ботсвана СИНХРОННЕ ПЛАВАННЯ
Команди
ОКР Китай УКРАЇНА (Марина і Владислава Алексєєви, Марта Федіна, Катерина Різник, Анастасія Савчук, Аліна Шинкаренко, Ксенія Сидоренко та Єлизавета Яхно) ВОЛЕЙБОЛ
Чоловіки
Франція ОКР Аргентина БОРОТЬБА
До 65 кг, вільна боротьба
Такуто Отогуро (Японія) Гаджі Алієв (Азербайджан) Гаджимурад Рашидов (ОКР) Байранг Пунья (Індія)
До 97 кг, вільна боротьба
Абдулрашид Садулаєв (ОКР) Кайл Снайдер (США) Рейнеріс Салас (Куба) Абраам Коньєдо Руано (Італія)
До 50 кг, жіноча боротьба
Юї Сусакі (Японія) Сунь Янань (Китай) Марія Стадник (Азербайджан) Сара Хілдебрандт (США) ХУДОЖНЯ ГІМНАСТИКА
Особисте багатоборство
Ліной Ашрам (Ізраїль) Діна Аверіна (ОКР) Аліна Горносько (Білорусь) ПЛЯЖНИЙ ВОЛЕЙБОЛ Андерс Моль – Крістіан Серум (Норвегія) В'ячеслав Красильников – Олег Стояновський (ОКР) Шериф Юнус – Ахмед Тіджан (Катар) БАСКЕТБОЛ
Чоловіки
США Франція Австралія
Жінки
Франція ГОЛЬФ
Жінки
Неллі Корда (США) Моне Інамі (Японія) Лідія Ко (Нова Зеландія) СТРИБКИ У ВОДУ
Чоловіки, вишка, 10 м
Цао Юань (Китай) Ян Цзянь (Китай) Томас Дейлі (Велика Британія) ВЕЛОТРЕК
Медісон, чоловіки
Данія Велика Британія Франція ВОДНЕ ПОЛО
Жінки
США Іспанія Угорщина Сучасне п'ятиборство
Чоловіки
Джозеф Чунг (Велика Британія) Ахмед Ельгенді (Єгипет) Вунтае Чжун (Південна Корея) КІННИЙ СПОРТ
Конкур, команди
Швеція США Бельгія КАРАТЕ
Куміте, до 61 кг, жінки
Фер'ял Абделазіз (Єгипет) Ірина Зарецька (Азербайджан) Софія Берульцева (Казахстан) Гун Лі (Китай)
Куміте, до 75 кг, чоловіки
Саджад Ганджзаде (Іран) Тарек Хамед (Саудівська Аравія) Угур Акташ (Туреччина) Рютаро Араго (Японія) БЕЙСБОЛ
Чоловіки
Японія США Домініканська республіка ГАНДБОЛ
Чоловіки
Франція Данія Іспанія ФУТБОЛ
Чоловіки
Бразилія Іспанія Мексика
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