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Усі медалісти Олімпіади в Токіо 7 серпня

7 серпня, 19:06

Олег Люлька

7 серпня на літній Олімпіаді-2020 у Токіо розіграли 35 комплектів медалей у 19 видах спорту – скарбничка України поповнилася двома срібними нагородами і двома бронзовими

Збірна України з синхронного плавання / Фото: Reuters

Срібло Україні на Іграх-2020 у Токіо в суботу, 7 серпня, принесли боксер Олександр Хижняк та дует каноїсток Людмила Лузан і Анастасія Четверикова, бронзу ж здобули команда в артистичному плаванні і стрибунка у висоту Ярослава Магучіх.

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ВСІ МЕДАЛІСТИ ІГОР 7 СЕРПНЯ

БОКС

48-52 кг, чоловіки

48-51 кг, жінки

69-75 кг, чоловіки

64-69 кг, жінки

ВЕСЛУВАННЯ НА БАЙДАРКАХ І КАНОЕ

500 м, каное-двійка, жінки

1000 м, каное, чоловіки

500 м, байдарка-четвірка, жінки

500 м, байдарка-четвірка, чоловіки

ЛЕГКА АТЛЕТИКА

Жінки, стрибки в висоту

Марафон, жінки

10 000 м, жінки

Метання списа, чоловіки

1500 м, чоловіки

4x400 м, жінки

4x400 м, чоловіки

СИНХРОННЕ ПЛАВАННЯ

Команди

ВОЛЕЙБОЛ

Чоловіки

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БОРОТЬБА

До 65 кг, вільна боротьба

До 97 кг, вільна боротьба

До 50 кг, жіноча боротьба

ХУДОЖНЯ ГІМНАСТИКА

Особисте багатоборство

ПЛЯЖНИЙ ВОЛЕЙБОЛ

БАСКЕТБОЛ

Чоловіки

Жінки

ГОЛЬФ

Жінки

СТРИБКИ У ВОДУ

Чоловіки, вишка, 10 м

ВЕЛОТРЕК

Медісон, чоловіки

ВОДНЕ ПОЛО

Жінки

Сучасне п'ятиборство

Чоловіки

КІННИЙ СПОРТ

Конкур, команди

КАРАТЕ

Куміте, до 61 кг, жінки

Куміте, до 75 кг, чоловіки

БЕЙСБОЛ

Чоловіки

ГАНДБОЛ

Чоловіки

ФУТБОЛ

Чоловіки

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Джерело: Сегодня|Спорт

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