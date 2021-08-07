Все медалисты Олимпиады в Токио 7 августа

Сборная Украины по синхронному плаванию / Фото: Reuters
Серебро Украине на Играх-2020 в Токио в субботу, 7 августа, принесли боксер Александр Хижняк и дуэт каноисток Людмила Лузан и Анастасия Четверикова, бронзу же добыли команда в артистическом плавании и прыгунья в высоту Ярослава Магучих.
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ВСЕ МЕДАЛИСТЫ ИГР 7 АВГУСТА
БОКС
48-52 кг, мужчины
Галаль Яфай (Великобритания) Карло Паалам (Филиппины) Ремэй Танака (Япония) Сакен Бибосынов (Казахстан)
48-51 кг, женщины
Стойка Крастева (Болгария) Бусе Чакыроглу (Турция) Хуан Сяовэнь (Тайвань) Цукими Намики (Япония)
69-75 кг, мужчины
Эберт Соуза (Бразилия) Александр Хижняк (УКРАИНА) Эмир Марсьяль (Филиппины) Глеб Бакши (ОКР)
64-69 кг, женщины
Бусеназ Сюрменели (Турция) Гу Хун (Китай) Ловлина Боргохаин (Индия) Оушей Джонс (США) ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ
500 м, каноэ-двойка, женщины
Китай УКРАИНА (Людмила Лузан и Анастасия Четверикова) Канада
1000 м, каноэ, мужчины
Исакиас Кейрос (Бразилия) Лю Хао (Китай) Сергей Тарновский (Молдова)
500 м, байдарка-четверка, женщины
Венгрия Беларусь Польша
500 м, байдарка-четверка, мужчины
Германия Испания Словакия ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Женщины, прыжки в высоту
Мария Ласицкене (ОКР) Никола Макдермотт (Австралия) Ярослава Магучих (УКРАИНА)
Марафон, женщины
Перес Джепчирчир (Кения) Юригит Косгеи (Кения) Молли Сейдел (США)
10 000 м, женщины
Сифан Хассан (Нидерланды) Калкидан Гезахегне (Бахрейн) Летесенбет Гидей (Эфиопия)
Метание копья, мужчины
Нирадж Чопра (Индия) Якуб Вадлейх (Чехия) Витезслав Веселы (Чехия)
1500 м, мужчины
Якоб Ингебригтсен (Норвегия) Тимоти Черуйот (Кения) Джош Керр (Великобритания)
4x400 м, женщины
США Польша Ямайка
4x400 м, мужчины
США Нидерланды Ботсвана СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ
Команды
ОКР Китай УКРАИНА (Марина и Владислава Алексеевы, Марта Федина, Екатерина Резник, Анастасия Савчук, Алина Шинкаренко, Ксения Сидоренко и Елизавета Яхно) ВОЛЕЙБОЛ
Мужчины
Франция ОКР Аргентина БОРЬБА
До 65 кг, вольная борьба
Такуто Отогуро (Япония) Гаджи Алиев (Азербайджан) Гаджимурад Рашидов (ОКР) Байранг Пунья (Индия)
До 97 кг, вольная борьба
Абдулрашид Садулаев (ОКР) Кайл Снайдер (США) Рейнерис Салас (Куба) Абраам Коньедо Руано (Италия)
До 50 кг, женская борьба
Юи Сусаки (Япония) Сунь Янань (Китай) Мария Стадник (Азербайджан) Сара Хилдебрандт (США) ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА
Личное многоборье
Линой Ашрам (Израиль) Дина Аверина (ОКР) Алина Горносько (Беларусь) ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ Андерс Моль – Кристиан Серум (Норвегия) Вячеслав Красильников – Олег Стояновский (ОКР) Шериф Юнус – Ахмед Тиджан (Катар) БАСКЕТБОЛ
Мужчины
США Франция Австралия
Женщины
Франция ГОЛЬФ
Женщины
Нелли Корда (США) Моне Инами (Япония) Лидия Ко (Новая Зеландия) ПРЫЖКИ В ВОДУ
Мужчины, вышка, 10 м
Цао Юань (Китай) Ян Цзянь (Китай) Томас Дэйли (Великобритания) ВЕЛОТРЕК
Мэдисон, мужчины
Дания Великобритания Франция ВОДНОЕ ПОЛО
Женщины
США Испания Венгрия СОВРЕМЕННОЕ ПЯТИБОРЬЕ
Мужчины
Джозеф Чунг (Великобритания) Ахмед Эльгенди (Египет) Вунтае Чжун (Южная Корея) КОННЫЙ СПОРТ
Конкур, команды
Швеция США Бельгия КАРАТЕ
Кумитэ, до 61 кг, женщины
Ферьял Абделазиз (Египет) Ирина Зарецкая (Азербайджан) Софья Берульцева (Казахстан) Гун Ли (Китай)
Кумитэ, до 75 кг, мужчины
Саджад Ганджзаде (Иран) Тарек Хамеди (Саудовская Аравия) Угур Акташ (Турция) Рютаро Арага (Япония) БЕЙСБОЛ
Мужчины
Япония США Доминиканская Республика ГАНДБОЛ
Мужчины
Франция Дания Испания ФУТБОЛ
Мужчины
Бразилия Испания Мексика
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