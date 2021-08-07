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Все медалисты Олимпиады в Токио 7 августа

7 августа, 19:06

Олег Люлька

7 августа на летней Олимпиаде-2020 в Токио разыграли 35 комплектов медалей в 19 видах спорта – копилка Украины пополнилась двумя серебряными наградами и двумя бронзовыми

Сборная Украины по синхронному плаванию / Фото: Reuters

Серебро Украине на Играх-2020 в Токио в субботу, 7 августа, принесли боксер Александр Хижняк и дуэт каноисток Людмила Лузан и Анастасия Четверикова, бронзу же добыли команда в артистическом плавании и прыгунья в высоту Ярослава Магучих.

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ВСЕ МЕДАЛИСТЫ ИГР 7 АВГУСТА

БОКС

48-52 кг, мужчины

48-51 кг, женщины

69-75 кг, мужчины

64-69 кг, женщины

ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ

500 м, каноэ-двойка, женщины

1000 м, каноэ, мужчины

500 м, байдарка-четверка, женщины

500 м, байдарка-четверка, мужчины

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Женщины, прыжки в высоту

Марафон, женщины

10 000 м, женщины

Метание копья, мужчины

1500 м, мужчины

4x400 м, женщины

4x400 м, мужчины

СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ

Команды

ВОЛЕЙБОЛ

Мужчины

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БОРЬБА

До 65 кг, вольная борьба

До 97 кг, вольная борьба

До 50 кг, женская борьба

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА

Личное многоборье

ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ

БАСКЕТБОЛ

Мужчины

Женщины

ГОЛЬФ

Женщины

ПРЫЖКИ В ВОДУ

Мужчины, вышка, 10 м

ВЕЛОТРЕК

Мэдисон, мужчины

ВОДНОЕ ПОЛО

Женщины

СОВРЕМЕННОЕ ПЯТИБОРЬЕ

Мужчины

КОННЫЙ СПОРТ

Конкур, команды

КАРАТЕ

Кумитэ, до 61 кг, женщины

Кумитэ, до 75 кг, мужчины

БЕЙСБОЛ

Мужчины

ГАНДБОЛ

Мужчины

ФУТБОЛ

Мужчины

Все самое важное об Олимпиаде-2020 в Токио – на сайте "Сегодня":

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Источник: Сегодня|Спорт

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