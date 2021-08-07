Все медалисты Олимпиады в Токио 7 августа

7 августа на летней Олимпиаде-2020 в Токио разыграли 35 комплектов медалей в 19 видах спорта – копилка Украины пополнилась двумя серебряными наградами и двумя бронзовыми

Сборная Украины по синхронному плаванию / Фото: Reuters

Серебро Украине на Играх-2020 в Токио в субботу, 7 августа, принесли боксер Александр Хижняк и дуэт каноисток Людмила Лузан и Анастасия Четверикова, бронзу же добыли команда в артистическом плавании и прыгунья в высоту Ярослава Магучих.

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ВСЕ МЕДАЛИСТЫ ИГР 7 АВГУСТА

БОКС

48-52 кг, мужчины

Галаль Яфай (Великобритания)

Галаль Яфай (Великобритания) Карло Паалам (Филиппины)

Карло Паалам (Филиппины) Ремэй Танака (Япония)

Ремэй Танака (Япония) Сакен Бибосынов (Казахстан)

48-51 кг, женщины

Стойка Крастева (Болгария)

Стойка Крастева (Болгария) Бусе Чакыроглу (Турция)

Бусе Чакыроглу (Турция) Хуан Сяовэнь (Тайвань)

Хуан Сяовэнь (Тайвань) Цукими Намики (Япония)

69-75 кг, мужчины

Эберт Соуза (Бразилия)

Эберт Соуза (Бразилия) Александр Хижняк ( УКРАИНА )

Александр Хижняк ( ) Эмир Марсьяль (Филиппины)

Эмир Марсьяль (Филиппины) Глеб Бакши (ОКР)

64-69 кг, женщины

Бусеназ Сюрменели (Турция)

Бусеназ Сюрменели (Турция) Гу Хун (Китай)

Гу Хун (Китай) Ловлина Боргохаин (Индия)

Ловлина Боргохаин (Индия) Оушей Джонс (США)

ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ

500 м, каноэ-двойка, женщины

Китай

Китай УКРАИНА (Людмила Лузан и Анастасия Четверикова)

Канада

1000 м, каноэ, мужчины

Исакиас Кейрос (Бразилия)

Исакиас Кейрос (Бразилия) Лю Хао (Китай)

Лю Хао (Китай) Сергей Тарновский (Молдова)

500 м, байдарка-четверка, женщины

Венгрия

Венгрия Беларусь

Беларусь Польша

500 м, байдарка-четверка, мужчины

Германия

Германия Испания

Испания Словакия

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Женщины, прыжки в высоту

Мария Ласицкене (ОКР)

Мария Ласицкене (ОКР) Никола Макдермотт (Австралия)

Никола Макдермотт (Австралия) Ярослава Магучих (УКРАИНА)

Марафон, женщины

Перес Джепчирчир (Кения)

Перес Джепчирчир (Кения) Юригит Косгеи (Кения)

Юригит Косгеи (Кения) Молли Сейдел (США)

10 000 м, женщины

Сифан Хассан (Нидерланды)

Сифан Хассан (Нидерланды) Калкидан Гезахегне (Бахрейн)

Калкидан Гезахегне (Бахрейн) Летесенбет Гидей (Эфиопия)

Метание копья, мужчины

Нирадж Чопра (Индия)

Нирадж Чопра (Индия) Якуб Вадлейх (Чехия)

Якуб Вадлейх (Чехия) Витезслав Веселы (Чехия)

1500 м, мужчины

Якоб Ингебригтсен (Норвегия)

Якоб Ингебригтсен (Норвегия) Тимоти Черуйот (Кения)

Тимоти Черуйот (Кения) Джош Керр (Великобритания)

4x400 м, женщины

США

США Польша

Польша Ямайка

4x400 м, мужчины

США

США Нидерланды

Нидерланды Ботсвана

СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ

Команды

ОКР

ОКР Китай

Китай УКРАИНА (Марина и Владислава Алексеевы, Марта Федина, Екатерина Резник, Анастасия Савчук, Алина Шинкаренко, Ксения Сидоренко и Елизавета Яхно)

ВОЛЕЙБОЛ

Мужчины

Реклама

Франция

Франция ОКР

ОКР Аргентина

БОРЬБА

До 65 кг, вольная борьба

Такуто Отогуро (Япония)

Такуто Отогуро (Япония) Гаджи Алиев (Азербайджан)

Гаджи Алиев (Азербайджан) Гаджимурад Рашидов (ОКР)

Гаджимурад Рашидов (ОКР) Байранг Пунья (Индия)

До 97 кг, вольная борьба

Абдулрашид Садулаев (ОКР)

Абдулрашид Садулаев (ОКР) Кайл Снайдер (США)

Кайл Снайдер (США) Рейнерис Салас (Куба)

Рейнерис Салас (Куба) Абраам Коньедо Руано (Италия)

До 50 кг, женская борьба

Юи Сусаки (Япония)

Юи Сусаки (Япония) Сунь Янань (Китай)

Сунь Янань (Китай) Мария Стадник (Азербайджан)

Мария Стадник (Азербайджан) Сара Хилдебрандт (США)

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА

Личное многоборье

Линой Ашрам (Израиль)

Линой Ашрам (Израиль) Дина Аверина (ОКР)

Дина Аверина (ОКР) Алина Горносько (Беларусь)

ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ

Андерс Моль – Кристиан Серум (Норвегия)

Андерс Моль – Кристиан Серум (Норвегия) Вячеслав Красильников – Олег Стояновский (ОКР)

Вячеслав Красильников – Олег Стояновский (ОКР) Шериф Юнус – Ахмед Тиджан (Катар)

БАСКЕТБОЛ

Мужчины

США

США Франция

Франция Австралия

Женщины

Франция

ГОЛЬФ

Женщины

Нелли Корда (США)

Нелли Корда (США) Моне Инами (Япония)

Моне Инами (Япония) Лидия Ко (Новая Зеландия)

ПРЫЖКИ В ВОДУ

Мужчины, вышка, 10 м

Цао Юань (Китай)

Цао Юань (Китай) Ян Цзянь (Китай)

Ян Цзянь (Китай) Томас Дэйли (Великобритания)

ВЕЛОТРЕК

Мэдисон, мужчины

Дания

Дания Великобритания

Великобритания Франция

ВОДНОЕ ПОЛО

Женщины

США

США Испания

Испания Венгрия

СОВРЕМЕННОЕ ПЯТИБОРЬЕ

Мужчины

Джозеф Чунг (Великобритания)

Джозеф Чунг (Великобритания) Ахмед Эльгенди (Египет)

Ахмед Эльгенди (Египет) Вунтае Чжун (Южная Корея)

КОННЫЙ СПОРТ

Конкур, команды

Швеция

Швеция США

США Бельгия

КАРАТЕ

Кумитэ, до 61 кг, женщины

Ферьял Абделазиз (Египет)

Ферьял Абделазиз (Египет) Ирина Зарецкая (Азербайджан)

Ирина Зарецкая (Азербайджан) Софья Берульцева (Казахстан)

Софья Берульцева (Казахстан) Гун Ли (Китай)

Кумитэ, до 75 кг, мужчины

Саджад Ганджзаде (Иран)

Саджад Ганджзаде (Иран) Тарек Хамеди (Саудовская Аравия)

Тарек Хамеди (Саудовская Аравия) Угур Акташ (Турция)

Угур Акташ (Турция) Рютаро Арага (Япония)

БЕЙСБОЛ

Мужчины

Япония

Япония США

США Доминиканская Республика

ГАНДБОЛ

Мужчины

Франция

Франция Дания

Дания Испания

ФУТБОЛ

Мужчины