Всі медалісти Олімпіади в Токіо 31 липня

У суботу, 31 липня, на Олімпійських іграх в Токіо будуть розіграні 21 комплект нагород в 13 видах спорту. Всі медалісти дня на Олімпіаді-2020

Всі медалісти Олімпіади 31 липня / Фото: Reuters

Список всіх медалістів дня на Олімпіаді в Токіо за 31 липня. Україна сьогодні поповнила свою скарбничку бронзовою нагородою, яку нам принесла тенісистка Еліна Світоліна.

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БАДМІНТОН

Чоловіки, парний розряд

ДЗЮДО

Мікст, командний турнір

Франція

Франція Японія

Японія Ізраїль

Ізраїль Німеччина

ЛЕГКА АТЛЕТИКА

Чоловіки, метання диска

Змішана естафета 4х400 м

Жінки, 100 м

ВІТРИЛЬНИЙ СПОРТ

Жінки, віндсерфінг (RS:X)

Шарлін Пікон (Франція)

Шарлін Пікон (Франція) Емма Вілсон (Велика Британія)

Емма Вілсон (Велика Британія) Лу Юньсю (Китай)

Чоловіки, віндсерфінг (RS:X)

Кіран Бадлое (Нідерланди)

Кіран Бадлое (Нідерланди) Тома Гойяр (Франція)

Тома Гойяр (Франція) Кун Бі (Китай)

ПЛАВАННЯ

Чоловіки, батерфляй, 100 м

Калеб Дрессел (США) – 49.45 світовий рекорд

Калеб Дрессел (США) – 49.45 світовий рекорд Криштоф Мілак (Угорщина) +0.23

Криштоф Мілак (Угорщина) +0.23 Ное Понті (Швейцарія) +1.29

Жінки, спина, 200 м

Кейлі Маккіоун (Австралія) – 2:04.68

Кейлі Маккіоун (Австралія) – 2:04.68 Кайлі Мас (Канада) +0.74

Кайлі Мас (Канада) +0.74 Емілі Сібом (Австралія) +1.49

Жінки, вільний стиль, 800 м

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Кейті Ледекі (США) – 8: 12.57

Кейті Ледекі (США) – 8: 12.57 Аріарне Тітмус (Австралія) +1.26 рекорд Океанії

Аріарне Тітмус (Австралія) +1.26 рекорд Океанії Симона Квадарелла (Італія) +5.78

Мікст, комплексне плавання, естафета 4х100 м

Велика Британія – 3: 37.58 світовий рекорд

Велика Британія – 3: 37.58 світовий рекорд Китай +1.28

Китай +1.28 Австралія +1.37

СТРИБКИ НА БАТУТІ

Чоловіки, індивідуальна першість

Іван Литвинович (Білорусь) – 61,715

Іван Литвинович (Білорусь) – 61,715 Дун Дун (Китай) – 61,235

Дун Дун (Китай) – 61,235 Ділан Шмідт (Нова Зеландія) – 60,675

РЕГБІ

Жінки

Нова Зеландія

Нова Зеландія Франція

Франція Фіджі

СТРІЛЬБА

Мікст, траншейний стенд, команди, фінал

Іспанія

Іспанія Сан-Марино

Сан-Марино США

Жінки, гвинтівка малокаліберна, 50 м, з 3-х положень

Ніна Крістен (Швейцарія)

Ніна Крістен (Швейцарія) Юлія Зикова (РОК)

Юлія Зикова (РОК) Юлія Карімова (РОК)

СТРІЛЬБА З ЛУКА

Чоловіки, особиста першість

Мете Газоз (Туреччина)

Мете Газоз (Туреччина) Мауро Несполі (Італія)

Мауро Несполі (Італія) Такахару Фурукава (Японія)

ТЕНІС

Жінки, одиночний розряд

триатлону

змішана естафета

Велика Британія

Велика Британія США

США Франція

ВАЖКА АТЛЕТИКА

Чоловіки, 81 кг

Люй Сяоцзюнь (Китай)

Люй Сяоцзюнь (Китай) Закаріас Бонна Мішель (Домініканська Республіка)

Закаріас Бонна Мішель (Домініканська Республіка) Антоніно Піццолато (Італія)

Чоловіки, 96 кг

ФЕХТУВАННЯ

Жінки, шабля, команди

РОК

РОК Франція

Франція Корея