Всі медалісти Олімпіади в Токіо 31 липня

Всі медалісти Олімпіади 31 липня / Фото: Reuters
Список всіх медалістів дня на Олімпіаді в Токіо за 31 липня. Україна сьогодні поповнила свою скарбничку бронзовою нагородою, яку нам принесла тенісистка Еліна Світоліна.
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БАДМІНТОН
Чоловіки, парний розряд
ДЗЮДО
Мікст, командний турнір
Франція Японія Ізраїль Німеччина
ЛЕГКА АТЛЕТИКА
Чоловіки, метання диска
Змішана естафета 4х400 м
Жінки, 100 м
ВІТРИЛЬНИЙ СПОРТ
Жінки, віндсерфінг (RS:X)
Шарлін Пікон (Франція) Емма Вілсон (Велика Британія) Лу Юньсю (Китай)
Чоловіки, віндсерфінг (RS:X)
Кіран Бадлое (Нідерланди) Тома Гойяр (Франція) Кун Бі (Китай) ПЛАВАННЯ
Чоловіки, батерфляй, 100 м
Калеб Дрессел (США) – 49.45 світовий рекорд Криштоф Мілак (Угорщина) +0.23 Ное Понті (Швейцарія) +1.29
Жінки, спина, 200 м
Кейлі Маккіоун (Австралія) – 2:04.68 Кайлі Мас (Канада) +0.74 Емілі Сібом (Австралія) +1.49
Жінки, вільний стиль, 800 м
Кейті Ледекі (США) – 8: 12.57 Аріарне Тітмус (Австралія) +1.26 рекорд Океанії Симона Квадарелла (Італія) +5.78
Мікст, комплексне плавання, естафета 4х100 м
Велика Британія – 3: 37.58 світовий рекорд Китай +1.28 Австралія +1.37 СТРИБКИ НА БАТУТІ
Чоловіки, індивідуальна першість
Іван Литвинович (Білорусь) – 61,715 Дун Дун (Китай) – 61,235 Ділан Шмідт (Нова Зеландія) – 60,675 РЕГБІ
Жінки
Нова Зеландія Франція Фіджі СТРІЛЬБА
Мікст, траншейний стенд, команди, фінал
Іспанія Сан-Марино США
Жінки, гвинтівка малокаліберна, 50 м, з 3-х положень
Ніна Крістен (Швейцарія) Юлія Зикова (РОК) Юлія Карімова (РОК) СТРІЛЬБА З ЛУКА
Чоловіки, особиста першість
Мете Газоз (Туреччина) Мауро Несполі (Італія) Такахару Фурукава (Японія)
ТЕНІС
Жінки, одиночний розряд
триатлону
змішана естафета
Велика Британія США Франція
ВАЖКА АТЛЕТИКА
Чоловіки, 81 кг
Люй Сяоцзюнь (Китай) Закаріас Бонна Мішель (Домініканська Республіка) Антоніно Піццолато (Італія)
Чоловіки, 96 кг
ФЕХТУВАННЯ
Жінки, шабля, команди
РОК Франція Корея
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