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Всі медалісти Олімпіади в Токіо 31 липня

31 липня, 14:56

Олександр Трикіша

У суботу, 31 липня, на Олімпійських іграх в Токіо будуть розіграні 21 комплект нагород в 13 видах спорту. Всі медалісти дня на Олімпіаді-2020

Всі медалісти Олімпіади 31 липня / Фото: Reuters

Список всіх медалістів дня на Олімпіаді в Токіо за 31 липня. Україна сьогодні поповнила свою скарбничку бронзовою нагородою, яку нам принесла тенісистка Еліна Світоліна.

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БАДМІНТОН

Чоловіки, парний розряд

ДЗЮДО

Мікст, командний турнір

ЛЕГКА АТЛЕТИКА

Чоловіки, метання диска

Змішана естафета 4х400 м

Жінки, 100 м

ВІТРИЛЬНИЙ СПОРТ

Жінки, віндсерфінг (RS:X)

Чоловіки, віндсерфінг (RS:X)

ПЛАВАННЯ

Чоловіки, батерфляй, 100 м

Жінки, спина, 200 м

Жінки, вільний стиль, 800 м

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Мікст, комплексне плавання, естафета 4х100 м

СТРИБКИ НА БАТУТІ

Чоловіки, індивідуальна першість

РЕГБІ

Жінки

СТРІЛЬБА

Мікст, траншейний стенд, команди, фінал

Жінки, гвинтівка малокаліберна, 50 м, з 3-х положень

СТРІЛЬБА З ЛУКА

Чоловіки, особиста першість

ТЕНІС

Жінки, одиночний розряд

триатлону

змішана естафета

ВАЖКА АТЛЕТИКА

Чоловіки, 81 кг

Чоловіки, 96 кг

ФЕХТУВАННЯ

Жінки, шабля, команди

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Джерело: Сегодня|Спорт

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