Все медалисты Олимпиады в Токио 31 июля

Все медалисты Олимпиады 31 июля / Фото: Reuters
Список всех медалистов дня на Олимпиаде в Токио за 31 июля. Украина сегодня пополнила свою копилку бронзовой наградой, которую нам принесла теннисистка Элина Свитолина.
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БАДМИНТОН
Мужчины, парный разряд
ДЗЮДО
Микст, командный турнир
Франция Япония Израиль Германия
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Мужчины, метание диска
Смешанная эстафета 4х400 м
Женщины, 100 м
ПАРУСНЫЙ СПОРТ
Женщины, виндсерфинг (RS:X)
Шарлин Пикон (Франция) Эмма Уилсон (Великобритания) Лу Юньсю (Китай)
Мужчины, виндсерфинг (RS:X)
Киран Бадлое (Нидерланды) Тома Гойяр (Франция) Кун Би (Китай) ПЛАВАНИЕ
Мужчины, баттерфляй, 100 м
Калеб Дрессел (США) – 49.45 мировой рекорд Криштоф Милак (Венгрия) +0.23 Ноэ Понти (Швейцария) +1.29
Женщины, спина, 200 м
Кейли Маккиоун (Австралия) – 2:04.68 Кайли Масс (Канада) +0.74 Эмили Сибом (Австралия) +1.49
Женщины, вольный стиль, 800 м
Кэти Ледеки (США) – 8:12.57 Ариарне Титмус (Австралия) +1.26 рекорд Океании Симона Квадарелла (Италия) +5.78
Микст, комплексное плавание, эстафета 4х100 м
Великобритания – 3:37.58 мировой рекорд Китай +1.28 Австралия +1.37 ПРЫЖКИ НА БАТУТЕ
Мужчины, индивидуальное первенство
Иван Литвинович (Беларусь) – 61,715 Дун Дун (Китай) – 61,235 Дилан Шмидт (Новая Зеландия) – 60,675 РЕГБИ
Женщины
Новая Зеландия Франция Фиджи СТРЕЛЬБА
Микст, траншейный стенд, команды, финал
Испания Сан-Марино США
Женщины, винтовка малокалиберная, 50 м, из 3-х положений
Нина Кристен (Швейцария) Юлия Зыкова (РОК) Юлия Каримова (РОК) СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА
Мужчины, личное первенство
Мете Газоз (Турция) Мауро Несполи (Италия) Такахару Фурукава (Япония)
ТЕННИС
Женщины, одиночный разряд
ТРИАТЛОН
Смешанная эстафета
Великобритания США Франция
ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА
Мужчины, 81 кг
Люй Сяоцзюнь (Китай) Закариас Бонна Мишель (Доминиканская Республика) Антонино Пиццолато (Италия)
Мужчины, 96 кг
ФЕХТОВАНИЕ
Женщины, сабля, команды
РОК Франция Корея
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