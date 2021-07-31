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Все медалисты Олимпиады в Токио 31 июля

31 июля, 14:56

Александр Трикиша

В субботу, 31 июля, на Олимпийских играх в Токио будут разыграны 21 комплект наград в 13 видах спорта. Все медалисты дня на Олимпиаде-2020

Все медалисты Олимпиады 31 июля / Фото: Reuters

Список всех медалистов дня на Олимпиаде в Токио за 31 июля. Украина сегодня пополнила свою копилку бронзовой наградой, которую нам принесла теннисистка Элина Свитолина.

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БАДМИНТОН

Мужчины, парный разряд

ДЗЮДО

Микст, командный турнир

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Мужчины, метание диска

Смешанная эстафета 4х400 м

Женщины, 100 м

ПАРУСНЫЙ СПОРТ

Женщины, виндсерфинг (RS:X)

Мужчины, виндсерфинг (RS:X)

ПЛАВАНИЕ

Мужчины, баттерфляй, 100 м

Женщины, спина, 200 м

Женщины, вольный стиль, 800 м

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Микст, комплексное плавание, эстафета 4х100 м

ПРЫЖКИ НА БАТУТЕ

Мужчины, индивидуальное первенство

РЕГБИ

Женщины

СТРЕЛЬБА

Микст, траншейный стенд, команды, финал

Женщины, винтовка малокалиберная, 50 м, из 3-х положений

СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА

Мужчины, личное первенство

ТЕННИС

Женщины, одиночный разряд

ТРИАТЛОН

Смешанная эстафета

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

Мужчины, 81 кг

Мужчины, 96 кг

ФЕХТОВАНИЕ

Женщины, сабля, команды

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Источник: Сегодня|Спорт

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