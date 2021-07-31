Все медалисты Олимпиады в Токио 31 июля

В субботу, 31 июля, на Олимпийских играх в Токио будут разыграны 21 комплект наград в 13 видах спорта. Все медалисты дня на Олимпиаде-2020

Все медалисты Олимпиады 31 июля / Фото: Reuters

Список всех медалистов дня на Олимпиаде в Токио за 31 июля. Украина сегодня пополнила свою копилку бронзовой наградой, которую нам принесла теннисистка Элина Свитолина.

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БАДМИНТОН

Мужчины, парный разряд

ДЗЮДО

Микст, командный турнир

Франция

Франция Япония

Япония Израиль

Израиль Германия

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Мужчины, метание диска

Смешанная эстафета 4х400 м

Женщины, 100 м

ПАРУСНЫЙ СПОРТ

Женщины, виндсерфинг (RS:X)

Шарлин Пикон (Франция)

Шарлин Пикон (Франция) Эмма Уилсон (Великобритания)

Эмма Уилсон (Великобритания) Лу Юньсю (Китай)

Мужчины, виндсерфинг (RS:X)

Киран Бадлое (Нидерланды)

Киран Бадлое (Нидерланды) Тома Гойяр (Франция)

Тома Гойяр (Франция) Кун Би (Китай)

ПЛАВАНИЕ

Мужчины, баттерфляй, 100 м

Калеб Дрессел (США) – 49.45 мировой рекорд

Калеб Дрессел (США) – 49.45 мировой рекорд Криштоф Милак (Венгрия) +0.23

Криштоф Милак (Венгрия) +0.23 Ноэ Понти (Швейцария) +1.29

Женщины, спина, 200 м

Кейли Маккиоун (Австралия) – 2:04.68

Кейли Маккиоун (Австралия) – 2:04.68 Кайли Масс (Канада) +0.74

Кайли Масс (Канада) +0.74 Эмили Сибом (Австралия) +1.49

Женщины, вольный стиль, 800 м

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Кэти Ледеки (США) – 8:12.57

Кэти Ледеки (США) – 8:12.57 Ариарне Титмус (Австралия) +1.26 рекорд Океании

Ариарне Титмус (Австралия) +1.26 рекорд Океании Симона Квадарелла (Италия) +5.78

Микст, комплексное плавание, эстафета 4х100 м

Великобритания – 3:37.58 мировой рекорд

Великобритания – 3:37.58 мировой рекорд Китай +1.28

Китай +1.28 Австралия +1.37

ПРЫЖКИ НА БАТУТЕ

Мужчины, индивидуальное первенство

Иван Литвинович (Беларусь) – 61,715

Иван Литвинович (Беларусь) – 61,715 Дун Дун (Китай) – 61,235

Дун Дун (Китай) – 61,235 Дилан Шмидт (Новая Зеландия) – 60,675

РЕГБИ

Женщины

Новая Зеландия

Новая Зеландия Франция

Франция Фиджи

СТРЕЛЬБА

Микст, траншейный стенд, команды, финал

Испания

Испания Сан-Марино

Сан-Марино США

Женщины, винтовка малокалиберная, 50 м, из 3-х положений

Нина Кристен (Швейцария)

Нина Кристен (Швейцария) Юлия Зыкова (РОК)

Юлия Зыкова (РОК) Юлия Каримова (РОК)

СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА

Мужчины, личное первенство

Мете Газоз (Турция)

Мете Газоз (Турция) Мауро Несполи (Италия)

Мауро Несполи (Италия) Такахару Фурукава (Япония)

ТЕННИС

Женщины, одиночный разряд

ТРИАТЛОН

Смешанная эстафета

Великобритания

Великобритания США

США Франция

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

Мужчины, 81 кг

Люй Сяоцзюнь (Китай)

Люй Сяоцзюнь (Китай) Закариас Бонна Мишель (Доминиканская Республика)

Закариас Бонна Мишель (Доминиканская Республика) Антонино Пиццолато (Италия)

Мужчины, 96 кг

ФЕХТОВАНИЕ

Женщины, сабля, команды

РОК

РОК Франция

Франция Корея