Усі медалісти 19 лютого на Олімпіаді-2022

Ірен Схаутен із Нідерландів - чемпіонка у ковзанярському спорті / Фото: Reuters
Олімпіада-2022 у Пекіні наближається до завершення. Залишається один день змагань, 20 лютого, коли відбудеться і церемонія закриття. Медальний залік Ігор достроково виграла Норвегія.
Усі медалісти Олімпіади у Пекіні 19 лютого
Фристайл
Хаф-пайп, чоловіки
- 1. Ніко Портеус (Нова Зеландія)
- 2. Девід Вайз (США)
- 3. Алекс Феррейра (США)
Лижні гонки
28 км, масстарт, вільний стиль, чоловіки
- 1. Олександр Большунов (РОК)
- 2. Іван Якимушкін (РОК)
- 3. Сімен Гегстад Крюгер (Норвегія)
Ковзанярський спорт
Масстарт, чоловіки
- 1. Барт Свінгс (Бельгія)
- 2. Чон Чже Вон (Південна Корея)
- 3. Лі Син Хун (Південна Корея)
Масстарт, жінки
- 1. Ірен Схаутен (Нідерланди)
- 2. Івані Блондін (Канада)
- 3. Франческа Лоллобріджида (Італія)
Керлінг
Чоловіки
- 1. Швеція
- 2. Велика Британія
Жінки
- 3. Швеція
Фігурне катання
Пари
- 1. Веньцзінь Суй – Цун Хань (Китай)
- 2. Євгенія Тарасова – Володимир Морозов (РОК)
- 3. Анастасія Мішина – Олександр Галлямов (РОК)
Бобслей
Двійки, жінки
- 1. Лаура Нольте – Дебора Леві (Німеччина)
- 2. Маріама Яманка – Олександра Бургхардт (Німеччина)
- 3. Елана Меєрс Тейлор – Сільвія Гоффман (США)
Хокей
Чоловіки
- 3. Словаччина
Чемпіони з Китаю / Фото: Reuters
Нагадаємо, що єдину медаль Україні на цій Олімпіаді приніс Олександр Абраменко, який виборов срібло у фристайлі.