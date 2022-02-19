19 лютого 19:30
Манчестер Сіті --
Тоттенгем --
20 лютого 17:15
Валенсія --
Барселона --
20 лютого 18:30
Боруссія Д --
Боруссія М --
24 лютого 19:45
Лаціо --
Порту --
24 лютого 19:45
Олімпіакос --
Аталанта --
24 лютого 22:00
Наполі --
Барселона --
25 лютого 14:00
Минай --
Зоря --
26 лютого 14:00
Динамо --
Інгулець --
26 лютого 17:00
Металіст 1925 --
Шахтар --
26 лютого 19:30
Олександрія --
Львів --
27 лютого 14:00
Ворскла --
Верес --
27 лютого 17:00
Дніпро-1 --
Десна --
27 лютого 19:30
Чорноморець --
Маріуполь --
28 лютого 19:30
Рух --
Колос --
5 березня 00:00
Десна --
Динамо --
5 березня 00:00
Шахтар --
Чорноморець --
5 березня 00:00
Зоря --
Маріуполь --
5 березня 00:00
Олександрія --
Колос --
5 березня 00:00
Металіст 1925 --
Ворскла --
5 березня 00:00
Рух --
Дніпро-1 --
5 березня 00:00
Інгулець --
Львів --
5 березня 00:00
Минай --
Верес --
22 лютого 22:00
Вільярреал --
Ювентус --
22 лютого 22:00
Челсі --
Лілль --
23 лютого 22:00
Атлетіко --
Манчестер Юнайтед --
23 лютого 22:00
Бенфіка --
Аякс --
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Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

Усі медалісти 19 лютого на Олімпіаді-2022

Максим Мельник
19 лютого, 18:40
У суботу на зимових Іграх у Пекіні визначили сімох чемпіонів, а також бронзових медалістів у чоловічому хокеї та жіночому керлінгу

Ірен Схаутен із Нідерландів - чемпіонка у ковзанярському спорті / Фото: Reuters

Олімпіада-2022 у Пекіні наближається до завершення. Залишається один день змагань, 20 лютого, коли відбудеться і церемонія закриття. Медальний залік Ігор достроково виграла Норвегія.

Усі медалісти Олімпіади у Пекіні 19 лютого

Фристайл

Хаф-пайп, чоловіки

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  • 1. Ніко Портеус (Нова Зеландія)
  • 2. Девід Вайз (США)
  • 3. Алекс Феррейра (США)

Лижні гонки

28 км, масстарт, вільний стиль, чоловіки

  • 1. Олександр Большунов (РОК)
  • 2. Іван Якимушкін (РОК)
  • 3. Сімен Гегстад Крюгер (Норвегія)

Ковзанярський спорт

Масстарт, чоловіки

  • 1. Барт Свінгс (Бельгія)
  • 2. Чон Чже Вон (Південна Корея)
  • 3. Лі Син Хун (Південна Корея)

Масстарт, жінки

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  • 1. Ірен Схаутен (Нідерланди)
  • 2. Івані Блондін (Канада)
  • 3. Франческа Лоллобріджида (Італія)

Керлінг

Чоловіки

  • 1. Швеція
  • 2. Велика Британія

Жінки

  • 3. Швеція

Фігурне катання

Пари

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  • 1. Веньцзінь Суй – Цун Хань (Китай)
  • 2. Євгенія Тарасова – Володимир Морозов (РОК)
  • 3. Анастасія Мішина – Олександр Галлямов (РОК)

Бобслей

Двійки, жінки

  • 1. Лаура Нольте – Дебора Леві (Німеччина)
  • 2. Маріама Яманка – Олександра Бургхардт (Німеччина)
  • 3. Елана Меєрс Тейлор – Сільвія Гоффман (США)

Хокей

Чоловіки

  • 3. Словаччина

Чемпіони з Китаю / Фото: Reuters

Нагадаємо, що єдину медаль Україні на цій Олімпіаді приніс Олександр Абраменко, який виборов срібло у фристайлі.