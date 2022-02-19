Усі медалісти 19 лютого на Олімпіаді-2022

Ірен Схаутен із Нідерландів - чемпіонка у ковзанярському спорті / Фото: Reuters

Олімпіада-2022 у Пекіні наближається до завершення. Залишається один день змагань, 20 лютого, коли відбудеться і церемонія закриття. Медальний залік Ігор достроково виграла Норвегія.

Усі медалісти Олімпіади у Пекіні 19 лютого

Фристайл

Хаф-пайп, чоловіки

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1. Ніко Портеус (Нова Зеландія)

2. Девід Вайз (США)

3. Алекс Феррейра (США)

Лижні гонки

28 км, масстарт, вільний стиль, чоловіки

1. Олександр Большунов (РОК)

2. Іван Якимушкін (РОК)

3. Сімен Гегстад Крюгер (Норвегія)

Ковзанярський спорт

Масстарт, чоловіки

1. Барт Свінгс (Бельгія)

2. Чон Чже Вон (Південна Корея)

3. Лі Син Хун (Південна Корея)

Масстарт, жінки

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1. Ірен Схаутен (Нідерланди)

2. Івані Блондін (Канада)

3. Франческа Лоллобріджида (Італія)

Керлінг

Чоловіки

1. Швеція

2. Велика Британія

Жінки

3. Швеція

Фігурне катання

Пари

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1. Веньцзінь Суй – Цун Хань (Китай)

2. Євгенія Тарасова – Володимир Морозов (РОК)

3. Анастасія Мішина – Олександр Галлямов (РОК)

Бобслей

Двійки, жінки

1. Лаура Нольте – Дебора Леві (Німеччина)

2. Маріама Яманка – Олександра Бургхардт (Німеччина)

3. Елана Меєрс Тейлор – Сільвія Гоффман (США)

Хокей

Чоловіки

3. Словаччина

Чемпіони з Китаю / Фото: Reuters

Нагадаємо, що єдину медаль Україні на цій Олімпіаді приніс Олександр Абраменко, який виборов срібло у фристайлі.