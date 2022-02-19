Все медалисты 19 февраля на Олимпиаде-2022

Ирен Схаутен из Нидерландов - чемпионка в конькобежном спорте / Фото: Reuters
Олимпиада-2022 в Пекине близится к завершению. Остается один соревновательный день, 20 февраля, когда состоится и церемония закрытия. Медальный зачет Игр досрочно выиграла Норвегия.
Все медалисты Олимпиады в Пекине 19 февраля
Фристайл
Хаф-пайп, мужчины
- 1. Нико Портеус (Новая Зеландия)
- 2. Дэвид Уайз (США)
- 3. Алекс Феррейра (США)
Лыжные гонки
28 км, масс-старт, свободный стиль, мужчины
- 1. Александр Большунов (РОК)
- 2. Иван Якимушкин (РОК)
- 3. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия)
Конькобежный спорт
Масс-старт, мужчины
- 1. Барт Свингс (Бельгия)
- 2. Чон Чжэ Вон (Южная Корея)
- 3. Ли Сын Хун (Южная Корея)
Масс-старт, женщины
- 1. Ирен Схаутен (Нидерланды)
- 2. Ивани Блондин (Канада)
- 3. Франческа Лоллобриджида (Италия)
Керлинг
Мужчины
- 1. Швеция
- 2. Великобритания
Женщины
- 3. Швеция
Фигурное катание
Пары
- 1. Вэньцзинь Суй – Цун Хань (Китай)
- 2. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (РОК)
- 3. Анастасия Мишина – Александр Галлямов (РОК)
Бобслей
Двойки, женщины
- 1. Лаура Нольте – Дебора Леви (Германия)
- 2. Мариама Яманка – Александра Бургхардт (Германия)
- 3. Элана Мейерс Тейлор – Сильвия Хоффман (США)
Хоккей
Мужчины
- 3. Словакия
Чемпионы из Китая / Фото: Reuters
Напомним, что единственную медаль Украине на этой Олимпиаде принес Александр Абраменко, взявший серебро во фристайле.