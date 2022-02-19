Все медалисты 19 февраля на Олимпиаде-2022

Ирен Схаутен из Нидерландов - чемпионка в конькобежном спорте / Фото: Reuters

Олимпиада-2022 в Пекине близится к завершению. Остается один соревновательный день, 20 февраля, когда состоится и церемония закрытия. Медальный зачет Игр досрочно выиграла Норвегия.

Все медалисты Олимпиады в Пекине 19 февраля

Фристайл

Хаф-пайп, мужчины

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1. Нико Портеус (Новая Зеландия)

2. Дэвид Уайз (США)

3. Алекс Феррейра (США)

Лыжные гонки

28 км, масс-старт, свободный стиль, мужчины

1. Александр Большунов (РОК)

2. Иван Якимушкин (РОК)

3. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия)

Конькобежный спорт

Масс-старт, мужчины

1. Барт Свингс (Бельгия)

2. Чон Чжэ Вон (Южная Корея)

3. Ли Сын Хун (Южная Корея)

Масс-старт, женщины

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1. Ирен Схаутен (Нидерланды)

2. Ивани Блондин (Канада)

3. Франческа Лоллобриджида (Италия)

Керлинг

Мужчины

1. Швеция

2. Великобритания

Женщины

3. Швеция

Фигурное катание

Пары

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1. Вэньцзинь Суй – Цун Хань (Китай)

2. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (РОК)

3. Анастасия Мишина – Александр Галлямов (РОК)

Бобслей

Двойки, женщины

1. Лаура Нольте – Дебора Леви (Германия)

2. Мариама Яманка – Александра Бургхардт (Германия)

3. Элана Мейерс Тейлор – Сильвия Хоффман (США)

Хоккей

Мужчины

3. Словакия

Чемпионы из Китая / Фото: Reuters

Напомним, что единственную медаль Украине на этой Олимпиаде принес Александр Абраменко, взявший серебро во фристайле.