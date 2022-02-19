19 февраля 19:30
Манчестер Сити --
Тоттенхэм --
20 февраля 17:15
Валенсия --
Барселона --
20 февраля 18:30
Боруссия Д --
Боруссия М --
24 февраля 19:45
Лацио --
Порту --
24 февраля 19:45
Олимпиакос --
Аталанта --
24 февраля 22:00
Наполи --
Барселона --
25 февраля 14:00
Минай --
Заря --
26 февраля 14:00
Динамо --
Ингулец --
26 февраля 17:00
Металлист 1925 --
Шахтер --
26 февраля 19:30
Александрия --
Львов --
27 февраля 14:00
Ворскла --
Верес --
27 февраля 17:00
Днепр-1 --
Десна --
27 февраля 19:30
Черноморец --
Мариуполь --
28 февраля 19:30
Рух --
Колос --
5 марта 00:00
Десна --
Динамо --
5 марта 00:00
Шахтер --
Черноморец --
5 марта 00:00
Заря --
Мариуполь --
5 марта 00:00
Александрия --
Колос --
5 марта 00:00
Металлист 1925 --
Ворскла --
5 марта 00:00
Рух --
Днепр-1 --
5 марта 00:00
Ингулец --
Львов --
5 марта 00:00
Минай --
Верес --
22 февраля 22:00
Вильярреал --
Ювентус --
22 февраля 22:00
Челси --
Лилль --
23 февраля 22:00
Атлетико --
Манчестер Юнайтед --
23 февраля 22:00
Бенфика --
Аякс --
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Главная Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

Все медалисты 19 февраля на Олимпиаде-2022

Максим Мельник
19 февраля, 18:40
В субботу на зимних Играх в Пекине определили семерых чемпионов, а также бронзовых медалистов в мужском хоккее и женском керлинге

Ирен Схаутен из Нидерландов - чемпионка в конькобежном спорте / Фото: Reuters

Олимпиада-2022 в Пекине близится к завершению. Остается один соревновательный день, 20 февраля, когда состоится и церемония закрытия. Медальный зачет Игр досрочно выиграла Норвегия.

Все медалисты Олимпиады в Пекине 19 февраля

Фристайл

Хаф-пайп, мужчины

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  • 1. Нико Портеус (Новая Зеландия)
  • 2. Дэвид Уайз (США)
  • 3. Алекс Феррейра (США)

Лыжные гонки

28 км, масс-старт, свободный стиль, мужчины

  • 1. Александр Большунов (РОК)
  • 2. Иван Якимушкин (РОК)
  • 3. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия)

Конькобежный спорт

Масс-старт, мужчины

  • 1. Барт Свингс (Бельгия)
  • 2. Чон Чжэ Вон (Южная Корея)
  • 3. Ли Сын Хун (Южная Корея)

Масс-старт, женщины

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  • 1. Ирен Схаутен (Нидерланды)
  • 2. Ивани Блондин (Канада)
  • 3. Франческа Лоллобриджида (Италия)

Керлинг

Мужчины

  • 1. Швеция
  • 2. Великобритания

Женщины

  • 3. Швеция

Фигурное катание

Пары

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  • 1. Вэньцзинь Суй – Цун Хань (Китай)
  • 2. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (РОК)
  • 3. Анастасия Мишина – Александр Галлямов (РОК)

Бобслей

Двойки, женщины

  • 1. Лаура Нольте – Дебора Леви (Германия)
  • 2. Мариама Яманка – Александра Бургхардт (Германия)
  • 3. Элана Мейерс Тейлор – Сильвия Хоффман (США)

Хоккей

Мужчины

  • 3. Словакия

Чемпионы из Китая / Фото: Reuters

Напомним, что единственную медаль Украине на этой Олимпиаде принес Александр Абраменко, взявший серебро во фристайле.