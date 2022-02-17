Усі медалісти 17 лютого на Олімпіаді-2022

Медалісти 17 лютого на Олімпіаді в Пекіні / Фото: REUTERS
Спортсмени зі Швейцарії здобули сьогодні три нагороди, по дві медалі на рахунку Канади, США, Японії та РОК.
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Список медалістів 17 лютого на Олімпіаді-2022
Хокей на льоду
Жінки
- 1. Канада
- 2. США
- 3. Фінляндія
Гірськолижний спорт
Жінки, комбінація, слалом
- 1. Мішель Гізін (Швейцарія)
- 2. Венді Гольденер (Швейцарія)
- 3. Федеріко Бріньйоне (Італія)
Фристайл
Жінки, скі-крос
- 1. Сандра Неслунд (Швеція)
- 2. Марієлль Томпсон (Канада)
- 3. Фанні Сміт (Швейцарія)
Ковзанярський спорт
Жінки, 1000 м
- 1. Міхо Такагі (Японія)
- 2. Ютта Лердам (Нідерланди)
- 3. Бріттані Боу (США)
Фігурне катання
Жінки, одиночне катання, довільна програма
- 1. Анна Щербакова (РОК)
- 2. Олександра Трусова (РОК)
- 3. Каорі Сакамото (Японія)
Лижне двоборство
Чоловіки, командна першість, трамплін та естафета
- 1. Норвегія
- 2. Німеччина
- 3. Японія
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