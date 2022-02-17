17 лютого 19:45
Барселона --
Наполі --
17 лютого 22:00
Порту --
Лаціо --
17 лютого 22:00
Аталанта --
Олімпіакос --
19 лютого 19:30
Манчестер Сіті --
Тоттенгем --
20 лютого 17:15
Валенсія --
Барселона --
20 лютого 18:30
Боруссія Д --
Боруссія М --
24 лютого 19:45
Лаціо --
Порту --
24 лютого 19:45
Олімпіакос --
Аталанта --
24 лютого 22:00
Наполі --
Барселона --
25 лютого 14:00
Минай --
Зоря --
26 лютого 14:00
Динамо --
Інгулець --
26 лютого 17:00
Металіст 1925 --
Шахтар --
26 лютого 19:30
Олександрія --
Львів --
27 лютого 14:00
Ворскла --
Верес --
27 лютого 17:00
Дніпро-1 --
Десна --
27 лютого 19:30
Чорноморець --
Маріуполь --
28 лютого 19:30
Рух --
Колос --
22 лютого 22:00
Вільярреал --
Ювентус --
22 лютого 22:00
Челсі --
Лілль --
23 лютого 22:00
Атлетіко --
Манчестер Юнайтед --
23 лютого 22:00
Бенфіка --
Аякс --
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Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

Усі медалісти 17 лютого на Олімпіаді-2022

Олександр Трикіша
17 лютого, 19:01
На Олімпійських іграх у Пекіні розіграли чергові шість комплектів нагород. Найурожайнішим день виявився для Швейцарії

Медалісти 17 лютого на Олімпіаді в Пекіні / Фото: REUTERS

Спортсмени зі Швейцарії здобули сьогодні три нагороди, по дві медалі на рахунку Канади, США, Японії та РОК.

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Список медалістів 17 лютого на Олімпіаді-2022

Хокей на льоду

Жінки

  • 1. Канада
  • 2. США
  • 3. Фінляндія

Гірськолижний спорт

Жінки, комбінація, слалом

  • 1. Мішель Гізін (Швейцарія)
  • 2. Венді Гольденер (Швейцарія)
  • 3. Федеріко Бріньйоне (Італія)

Фристайл

Жінки, скі-крос

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  • 1. Сандра Неслунд (Швеція)
  • 2. Марієлль Томпсон (Канада)
  • 3. Фанні Сміт (Швейцарія)

Ковзанярський спорт

Жінки, 1000 м

  • 1. Міхо Такагі (Японія)
  • 2. Ютта Лердам (Нідерланди)
  • 3. Бріттані Боу (США)

Фігурне катання

Жінки, одиночне катання, довільна програма

  • 1. Анна Щербакова (РОК)
  • 2. Олександра Трусова (РОК)
  • 3. Каорі Сакамото (Японія)

Лижне двоборство

Чоловіки, командна першість, трамплін та естафета

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  • 1. Норвегія
  • 2. Німеччина
  • 3. Японія

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