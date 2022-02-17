17 февраля 27’
Барселона 0
Наполи 0
17 февраля 22:00
Порту --
Лацио --
17 февраля 22:00
Аталанта --
Олимпиакос --
19 февраля 19:30
Манчестер Сити --
Тоттенхэм --
20 февраля 17:15
Валенсия --
Барселона --
20 февраля 18:30
Боруссия Д --
Боруссия М --
24 февраля 19:45
Лацио --
Порту --
24 февраля 19:45
Олимпиакос --
Аталанта --
24 февраля 22:00
Наполи --
Барселона --
25 февраля 14:00
Минай --
Заря --
26 февраля 14:00
Динамо --
Ингулец --
26 февраля 17:00
Металлист 1925 --
Шахтер --
26 февраля 19:30
Александрия --
Львов --
27 февраля 14:00
Ворскла --
Верес --
27 февраля 17:00
Днепр-1 --
Десна --
27 февраля 19:30
Черноморец --
Мариуполь --
28 февраля 19:30
Рух --
Колос --
22 февраля 22:00
Вильярреал --
Ювентус --
22 февраля 22:00
Челси --
Лилль --
23 февраля 22:00
Атлетико --
Манчестер Юнайтед --
23 февраля 22:00
Бенфика --
Аякс --
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Главная Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

Все медалисты 17 февраля на Олимпиаде-2022

Александр Трикиша
17 февраля, 19:01
На Олимпийских играх в Пекине разыграли очередные шесть комплектов наград. Самым урожайным день оказался для Швейцарии

Медалисты 17 февраля на Олимпиаде в Пекине / Фото: REUTERS

Спортсмены из Швейцарии завоевали сегодня три награды, по две медали на счету Канады, США, Японии и РОК.

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Список медалистов 17 февраля на Олимпиаде-2022

Хоккей на льду

Женщины

  • 1. Канада
  • 2. США
  • 3. Финляндия

Горнолыжный спорт

Женщины, комбинация, слалом

  • 1. Мишель Гизин (Швейцария)
  • 2. Венди Гольденер (Швейцария)
  • 3. Федерико Бриньоне (Италия)

Фристайл

Женщины, ски-кросс

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  • 1. Сандра Неслунд (Швеция)
  • 2. Мариелль Томпсон (Канада)
  • 3. Фанни Смит (Швейцария)

Конькобежный спорт

Женщины, 1000 м

  • 1. Михо Такаги (Япония)
  • 2. Ютта Лердам (Нидерланды)
  • 3. Бриттани Боу (США)

Фигурное катание

Женщины, одиночное катание, произвольная программа

  • 1. Анна Щербакова (РОК)
  • 2. Александра Трусова (РОК)
  • 3. Каори Сакамото (Япония)

Лыжное двоеборье

Мужчины, командное первенство, трамплин и эстафета

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  • 1. Норвегия
  • 2. Германия
  • 3. Япония

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