Всі, хто доплив – герої. На Олімпіаді відбувся нічний марафон за участю українки

На Олімпійських іграх в Токіо відбулися змагання в марафонському плаванні на відкритій воді на дистанції 10 км, де свою витривалість показала й українка Христина Панчішко

Христина Панчішко в токійських водах / Фото: Reuters

Заплив у водах акваторії морського парку Одайба стартував о 6:30 за токійським часом, а для України взагалі вийшов нічним. Українка Панчішко з результатом 2.07.35,1 посіла 22-е місце. Але на цій марафонській дистанції для багатьох головне – допливти до фінішу.

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Золоту медаль в 10-кілометровій гонці виграла Ана Марсела Кунья з Бразилії, яка випливла з двох годин – 1:59.30,8 секунди. І лише секунду на такій довгій дистанції їй поступилася Шарон ван Раувендал з Нідерландів – 1:59.31,7.

Нагадаємо, що у 2005 році Міжнародний олімпійський комітет включив плавання на 10 км в програму Олімпійських ігор. Дебют марафонського плавання відбувся на Олімпіаді-2020 на Пекіні.

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Нагадаємо, всі результати українців на Олімпійських іграх в Токіо ви можете знайти на нашому сайті.

Також ми ведемо загальний медальний залік Олімпіади-2020. Таблиця оновлюється після кожної медалі.

А повний розклад Олімпіади в Токіо є в нашому спеціальному розділі. У графіку окремо виділяються всі медальні старти.