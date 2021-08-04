Всі, хто доплив – герої. На Олімпіаді відбувся нічний марафон за участю українки

Христина Панчішко в токійських водах / Фото: Reuters
Заплив у водах акваторії морського парку Одайба стартував о 6:30 за токійським часом, а для України взагалі вийшов нічним. Українка Панчішко з результатом 2.07.35,1 посіла 22-е місце. Але на цій марафонській дистанції для багатьох головне – допливти до фінішу.
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Золоту медаль в 10-кілометровій гонці виграла Ана Марсела Кунья з Бразилії, яка випливла з двох годин – 1:59.30,8 секунди. І лише секунду на такій довгій дистанції їй поступилася Шарон ван Раувендал з Нідерландів – 1:59.31,7.
Нагадаємо, що у 2005 році Міжнародний олімпійський комітет включив плавання на 10 км в програму Олімпійських ігор. Дебют марафонського плавання відбувся на Олімпіаді-2020 на Пекіні.
Нагадаємо, всі результати українців на Олімпійських іграх в Токіо ви можете знайти на нашому сайті.
Також ми ведемо загальний медальний залік Олімпіади-2020. Таблиця оновлюється після кожної медалі.
А повний розклад Олімпіади в Токіо є в нашому спеціальному розділі. У графіку окремо виділяються всі медальні старти.
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