28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
29 вересня 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
29 вересня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
Лілль --
29 вересня 22:00
Ювентус --
Челсі --
27 вересня 19:30
Чорноморець --
Інгулець --
1 жовтня 19:30
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 14:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 17:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 19:30
Ворскла --
Інгулець --
3 жовтня 14:00
Верес --
Олександрія --
3 жовтня 17:00
Зоря --
Десна --
3 жовтня 17:00
Металіст 1925 --
Минай --
3 жовтня 19:30
Динамо --
Шахтар --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

Врізав похлеще Усика: футболіст заїхав воротареві ногою в обличчя

Олександр Трикіша
27 вересня, 13:29
У матчі першого дивізіону Польщі між Подбескідже і Жешув футболіст господарів поля нокаутував воротаря гостей ударом ногою в голову

Футболіста вилучили за удар по воротарю. Фото: tspodbeskidzie.pl

Інцидент трапився на 31-й хвилині зустрічі. Нападаючий Каміль Білинський відгукнувся на передачу від партнера і в підкаті намагався переправити м'яч у сітку.

Читайте також: Симуляція століття! Футболіст вдарив себе каменем в скроню, імітуючи травму

Реклама

Пробити повз голкіпера йому не вдалося, а потім він ще й зіткнувся з суперником. При цьому, Білинський не прибрав ногу, а, навпаки, врізав воротареві по обличчю.

Зрозумівши свою помилку, футболіст Подбескідже відразу ж почав жестикулювати і кликати на поле лікарів. Арбітр в каяття Каміля не повірив і виписав гравцеві пряму червону картку. Правда, перед цим подивився повтор за допомогою VAR.

Реклама

Раніше ми писали, що кандидат в Динамо побив свого партнера прямо на полі. Бразильський захисник Галатасарая Маркао по ходу виїзного матчу чемпіонату Туреччини проти Гіресунспора несподівано накинувся на свого ж турецького одноклубника Актюркоглу.

Реклама

Реклама