Врізав похлеще Усика: футболіст заїхав воротареві ногою в обличчя

Футболіста вилучили за удар по воротарю. Фото: tspodbeskidzie.pl

Інцидент трапився на 31-й хвилині зустрічі. Нападаючий Каміль Білинський відгукнувся на передачу від партнера і в підкаті намагався переправити м'яч у сітку.

Читайте також: Симуляція століття! Футболіст вдарив себе каменем в скроню, імітуючи травму

Реклама

Пробити повз голкіпера йому не вдалося, а потім він ще й зіткнувся з суперником. При цьому, Білинський не прибрав ногу, а, навпаки, врізав воротареві по обличчю.

Зрозумівши свою помилку, футболіст Подбескідже відразу ж почав жестикулювати і кликати на поле лікарів. Арбітр в каяття Каміля не повірив і виписав гравцеві пряму червону картку. Правда, перед цим подивився повтор за допомогою VAR.

Реклама

Раніше ми писали, що кандидат в Динамо побив свого партнера прямо на полі. Бразильський захисник Галатасарая Маркао по ходу виїзного матчу чемпіонату Туреччини проти Гіресунспора несподівано накинувся на свого ж турецького одноклубника Актюркоглу.