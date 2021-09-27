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Врезал похлеще Усика: футболист заехал вратарю ногой в лицо

Александр Трикиша
27 сентября, 13:29
В матче первого дивизиона Польши между Подбескидзе и Жешувов футболист хозяев поля нокаутировал вратаря гостей ударом ногой в голову

Футболиста удалили за удар вратаря. Фото: tspodbeskidzie.pl

Инцидент случился на 31-й минуте встречи. Нападающий Камиль Билински откликнулся на передачу от партнера и в подкате пытался переправить мяч в сетку.

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Пробить мимо голкипера ему не удалось, а затем он еще и столкнулся с соперником. При этом, Билински не убрал ногу, а, наоборот, врезал вратарю по лицу.

Поняв свою ошибку, футболист Подбескидзе сразу же начал жестикулировать и звать на поле врачей. Арбитр в раскаяние Камиля не поверил и выписал игроку прямую красную карточку. Правда, перед этим посмотрел повтор с помощью VAR.

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Ранее мы писали, что кандидат в Динамо избил своего партнера прямо на поле. Бразильский защитник Галатасарая Маркао по ходу выездного матча чемпионата Турции против Гиресунспора неожиданно набросился на своего же турецкого одноклубника Актюркоглу.

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