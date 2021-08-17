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Оце так бійка! Кандидат в Динамо побив свого партнера на полі

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
17 серпня, 08:41
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Бразильський захисник Галатасарая Маркао по ходу виїзного матчу чемпіонату Туреччини проти Гіресунспора несподівано накинувся на свого ж турецького одноклубника Актюркоглу
Бійка між гравцями Галатасараю
Бійка між гравцями Галатасараю / Фото: YouTube

Тривала 62-а хвилина матчу Галатасарая проти Гіресунспора. Стамбульський гранд вів у рахунку 2:0. Коли раптом бразильський захисник команди Маркао здійснив 50-метровий забіг до свого партнера Керема Актюркоглу, якого спершу вдарив головою, а потім і кілька разів руками.

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Шоковані боксерською бійкою, футболісти Галатасарая розвели своїх партнерів.

А суддя, після перегляду відеоповтору за VAR, вилучив Маркао з поля.

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Матч так і завершився з рахунком 2:0 на користь Галатасарая.

Досі не зрозуміло, чому Маркао напав на свого ж партнера.

Актюркоглу заявив, що він "усього лише сказав Маркао стулити пельку" після невеликої словесної перепалки, яка виникла між ними.

Легендарний турецький тренер Галатасарая Фатіх Терім те, що трапилося, прокоментував лаконічно: "Клуб зробить все так, як вважає за потрібне. Маркао вибачиться перед Актюроглу і рештою команди за свою поведінку".

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Відзначимо, що Маркао загрожує від 5 до 10 матчів дискваліфікації.

Бразильцеві – 25 років, в Галатасараї він отримує 1,3 млн євро на рік. Торік ЗМІ повідомляли про інтерес до нього з боку київського Динамо, але трансфер не відбувся.

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9
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4
9:4
8
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Дніпро-1
4
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7
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4
5:6
6
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3
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5
9
Зоря
4
7:5
4
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3
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